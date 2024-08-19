Антон Рыбаков: "РФ поддерживала и будет поддерживать братский народ КР"

Россия всегда будет рядом с Кыргызстаном. В том числе, в тех преобразованиях, которые мы видим. Они, действительно, масштабные и происходят в последние годы вашей стране благодаря президенту Садыру Жапарову. Мы же всегда поддерживали и будем поддерживать братский народ Кыргызстана в этом созидательном труде. Об этом в рамках Кырыгызско-Российской ярмарки инновационных решений в сфере образования заявил заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков.

По его словам, Россию и Кыргызстан объединяют и тесные связи в области науки и образования.

"Вопросы их развития и повышения эффективности регулярно становятся предметом обсуждения для лидеров наших государств: Владимира Путина и Садыра Жапарова. И в этом ключе мы достигли многого. Недаром вчера в аэропорт Тамчы приземлился целый самолёт, пассажирами которого были исключительно представители ведущего образования России - участники нынешнего форума. Всё это к вашим услугам, и я надеюсь, что мы сможем быть полезными, а наша сегодняшняя встреча перерастет в новые проекты и инициативы", - сообщил Рыбаков.

Наиболее важным проектом дружбы КР и РФ он назвал строительство девяти школ с русским языком обучения.

"Почти год назад наши лидеры заложили камень в основании "первой очереди". Хочу заверить всех, что этот проект непременно будет реализован. В самое ближайшее время мы приступим к возведению школ в Бишкеке, Баткене, здесь на Иссык-Куле и в Караколе. Этот проект неизменно находится в поле нашего внимания, он действительно сложный и важный. В Кыргызстане ничего подобного еще не реализовывали. Я хотел бы поблагодарить всех наших коллег, которые в этой работе участвуют. Уверен, что в самое ближайшее время жители Кыргызстана смогут воспользоваться плодами, этой работы. Кроме того, из совсем недавних решений, президентом Российской Федерации принято и одобрено предложение о строительстве нового кампуса Кыргызско-Российского славянского университета, комплексной модернизации которого мы вместе с нашими коллегами занимаемся особенно интенсивно последний год. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить кабинет министров КР за неизменную поддержку этих усилий. Мы рассчитываем, что к 2030 году университет получит новую инфраструктуру, которая изменит принципиально его облик и выведет на лидирующие позиции на образовательном рынке и в образовательном пространстве Кыргызстана", - подчеркнул Рыбаков.

Напомним, 19-20 августа на берегу Иссык-Куля проходит Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.