Погода
$ 85.75 - 86.23
€ 93.60 - 94.60

Антон Рыбин: "РФ поддерживала и будет поддерживать братский народ КР"

67  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия всегда будет рядом с Кыргызстаном. В том числе, в тех преобразованиях, которые мы видим. Они, действительно, масштабные и происходят в последние годы вашей стране благодаря президенту Садыру Жапарову. Мы же всегда поддерживали и будем поддерживать братский народ Кыргызстана в этом созидательном труде. Об этом в рамках Кырыгызско-Российской ярмарки инновационных решений в сфере образования заявил заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков.

По его словам, Россию и Кыргызстан объединяют и тесные связи в области науки и образования.

"Вопросы их развития и повышения эффективности регулярно становятся предметом обсуждения для лидеров наших государств: Владимира Путина и Садыра Жапарова. И в этом ключе мы достигли многого. Недаром вчера в аэропорт Тамчы приземлился целый самолёт, пассажирами которого были исключительно представители ведущего образования России - участники нынешнего форума. Всё это к вашим услугам, и я надеюсь, что мы сможем быть полезными, а наша сегодняшняя встреча перерастет в новые проекты и инициативы", - сообщил Рыбаков.

Наиболее важным проектом дружбы КР и РФ он назвал строительство девяти школ с русским языком обучения.

"Почти год назад наши лидеры заложили камень в основании "первой очереди". Хочу заверить всех, что этот проект непременно будет реализован. В самое ближайшее время мы приступим к возведению школ в Бишкеке, Баткене, здесь на Иссык-Куле и в Караколе. Этот проект неизменно находится в поле нашего внимания, он действительно сложный и важный. В Кыргызстане ничего подобного еще не реализовывали. Я хотел бы поблагодарить всех наших коллег, которые в этой работе участвуют. Уверен, что в самое ближайшее время жители Кыргызстана смогут воспользоваться плодами, этой работы. Кроме того, из совсем недавних решений, президентом Российской Федерации принято и одобрено предложение о строительстве нового кампуса Кыргызско-Российского славянского университета, комплексной модернизации которого мы вместе с нашими коллегами занимаемся особенно интенсивно последний год. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить кабинет министров КР за неизменную поддержку этих усилий. Мы рассчитываем, что к 2030 году университет получит новую инфраструктуру, которая изменит принципиально его облик и выведет на лидирующие позиции на образовательном рынке и в образовательном пространстве Кыргызстана", - подчеркнул Рыбаков.

Напомним, 19-20 августа на берегу Иссык-Куля проходит Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439042
Теги:
образование, Россия, школа, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  