Акылбек Жапаров: Кыргызстан должен заявить о себе миру

Настали времена, когда надо выходить за рамки имеющихся реалий, Кыргызстан должен заявить о себе миру, как состоявшаяся страна с большими амбициями, готовая реализовывать крупномасштабные проекты, такие как строительство Камбаратинской ГЭС – 1, железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе расширенного аппаратного совещания с сотрудниками администрации президента.

Глава кабинета министров подчеркнул, что идет строительство нового этапа развития нашей страны. Он напомнил, что в рамках 100-летия с основания Кара-Кыргызской автономной области, которое стало важным этапом в формировании суверенной государственности и независимости современного Кыргызстана, состоится запуск более 100 крупных проектов и промышленных предприятий и 100 социальных объектов.

Акылбек Жапаров также отметил важность укрепления позиций Кыргызстана в суверенных рейтингах Moody"s, Standard & Poor"s и Fitch.

"Наша задача – повысить позиции страны в этих рейтингах, что откроет новые возможности для инвестиций и сотрудничества. Мы должны сделать все возможное, чтобы мир увидел результаты наших реформ, прогресса и стремления к лучшему. Это является стратегической целью, к которой мы должны стремиться, чтобы обеспечить стабильность и процветание страны. Нам следует стремиться к присутствию на таких платформах как Давосский Всемирный Экономический Форум, Всемирный правительственный саммит в Дубае, Азиатский экономический форум в Боао (Китай), который является крупнейшей площадкой для диалога между странами Азии и мира. Мы не просто можем, но обязаны привносить свою уникальную точку зрения и опыт, демонстрируя миру наши достижения и амбиции, приверженность реформам, готовность к сотрудничеству. Это возможность не только заявить о себе, но и установить важные связи, привлечь инвестиции, и добиться стратегических партнерств", - сказал он.

Глава кабмина напомнил о том, что республика должна войти в 30-ку лучших стран по достижению Целей устойчивого развития к 2030 году, а также достичь ВВП в 30 млрд долл. США к 2030 году.

В своем выступлении Акылбек Жапаров отметил, что от сотрудников администрации требуется максимальная самоотдача, креативный подход и постоянное стремление к достижению высоких результатов.

"Впереди нас ждет много работы, но я убежден, что наша команда под руководством Президента добьется поставленных целей и выведет Кыргызстан на новый уровень. Давайте работать так, чтобы каждый наш шаг, каждое решение были направлены на улучшение благосостояния наших граждан и укрепление позиций страны на мировой арене. Мы обязаны показать всему миру, что Кыргызстан – это страна с большими возможностями и ярким будущим. Время действовать!", - сказал Жапаров.