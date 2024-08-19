Погода
$ 85.75 - 86.23
€ 93.60 - 94.60

Акылбек Жапаров: Кыргызстан должен заявить о себе миру

263  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Настали времена, когда надо выходить за рамки имеющихся реалий, Кыргызстан должен заявить о себе миру, как состоявшаяся страна с большими амбициями, готовая реализовывать крупномасштабные проекты, такие как строительство Камбаратинской ГЭС – 1, железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе расширенного аппаратного совещания с сотрудниками администрации президента.

Глава кабинета министров подчеркнул, что идет строительство нового этапа развития нашей страны. Он напомнил, что в рамках 100-летия с основания Кара-Кыргызской автономной области, которое стало важным этапом в формировании суверенной государственности и независимости современного Кыргызстана, состоится запуск более 100 крупных проектов и промышленных предприятий и 100 социальных объектов.

Акылбек Жапаров также отметил важность укрепления позиций Кыргызстана в суверенных рейтингах Moody"s, Standard & Poor"s и Fitch.

"Наша задача – повысить позиции страны в этих рейтингах, что откроет новые возможности для инвестиций и сотрудничества. Мы должны сделать все возможное, чтобы мир увидел результаты наших реформ, прогресса и стремления к лучшему. Это является стратегической целью, к которой мы должны стремиться, чтобы обеспечить стабильность и процветание страны. Нам следует стремиться к присутствию на таких платформах как Давосский Всемирный Экономический Форум, Всемирный правительственный саммит в Дубае, Азиатский экономический форум в Боао (Китай), который является крупнейшей площадкой для диалога между странами Азии и мира. Мы не просто можем, но обязаны привносить свою уникальную точку зрения и опыт, демонстрируя миру наши достижения и амбиции, приверженность реформам, готовность к сотрудничеству. Это возможность не только заявить о себе, но и установить важные связи, привлечь инвестиции, и добиться стратегических партнерств", - сказал он.

Глава кабмина напомнил о том, что республика должна войти в 30-ку лучших стран по достижению Целей устойчивого развития к 2030 году, а также достичь ВВП в 30 млрд долл. США к 2030 году.

В своем выступлении Акылбек Жапаров отметил, что от сотрудников администрации требуется максимальная самоотдача, креативный подход и постоянное стремление к достижению высоких результатов.

"Впереди нас ждет много работы, но я убежден, что наша команда под руководством Президента добьется поставленных целей и выведет Кыргызстан на новый уровень. Давайте работать так, чтобы каждый наш шаг, каждое решение были направлены на улучшение благосостояния наших граждан и укрепление позиций страны на мировой арене. Мы обязаны показать всему миру, что Кыргызстан – это страна с большими возможностями и ярким будущим. Время действовать!", - сказал Жапаров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439045
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  