Стартовал новый поток бесплатной стажировки в О! – Java Backend Developer

На базе образовательного проекта Intern Labs от Мобильного оператора О! стартует новый набор на бесплатную стажировку по специальности Java Backend Developer.

Это уже шестой по счёту поток, при этом каждый последующий бьет рекорды предыдущего. На место претендуют не менее 30 человек, из которых только половина доходит до самого конца и получает то самое приглашение о работе в компании "НУР Телеком".

Java Backend Developer – это разработчик, создающий приложения для серверных платформ с использованием инструментов Spring Java.

Для того, чтобы получить место на бесплатной стажировке в проекте Intern Labs, кандидат должен знать:

основы компьютерного языка Java; русский язык (разговорный/письменный); английский язык (разговорный/чтение); быть профессиональным пользователем ПК.

Как проходит обучение?

Курс ведут лучшие разработчики КР – гуру практики и мастера теории. Обучение проходит 3 дня в неделю по 2 часа в формате онлайн и офлайн в центре Бишкека на базе комфортного офиса. Продолжительность всего курса – 6 месяцев. Вас ждут три месяца базового обучения теории в сопровождении с практикой, а последние 3 месяца вы примете участие в реальных проектах. Обучение будет проходить на русском языке.

Что в итоге?

Вы получите такой заряд знаний, которые сделают вас востребованным профи мира Java-разработки! Наши менторы щедро поделятся всеми фишками и лайфхаками разработки бэкенда. Вы получите доступ к топовым инструментам и передовым технологиям, освоите Java на экспертном уровне и научитесь создавать мощные серверные приложения. Получите документ о прохождении курса. Лучшие получат приглашение на работу в одну из топовых компаний Кыргызстана – О!.

Как принять участие

с 19 августа по 8 сентября 2024 – стартует первый отборочный тур. Для начала нужно заполнить анкету по ссылке internlabs.o.kg, далее вы получите инструкции и ссылку на прохождение первого теста. 9 сентября 2024 – подведение итогов первого тура. Тем, кто успешно прошёл первый тур, будет выслана ссылка на тест; с 9 сентября по 15 сентября 2024 – финальный тур; с 16, 17 сентября 2024 – подведение итого финального тура. Все, кто успешно прошёл заключительный тест, получат уведомление о зачислении на выбранный курс и будут приглашены на Welcome Day.

Начните свой путь к успеху!

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