Бакыт Торобаев провел заседание комиссии по проекту ЖД Китай-КР-Узбекистан

Под руководством министра водных ресурсов, сельского хозяйства и ерерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева состоялось первое заседание межведомственной комиссии по реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, на встрече рассмотрено инвестиционное соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики и обществом с ограниченной ответственностью "Железнодорожная компания Китая-Кыргызстан-Узбекистан".

Отметим, что межведомственная комиссия создана в целях развития железнодорожной сети Кыргызстана и реализации транзитного потенциала железнодорожного транспорта, а также успешной реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

По итогам заседания профильным министерствам, комитетам, административным ведомствам, органам местного самоуправления, государственным предприятиям и организациям был дан ряд поручений по своевременному и качественному решению вопросов, возникающих в процессе работы межведомственной комиссии.

Кроме того, стоит отметить о поэтапной реализации данного международного железнодорожного проекта. В июне текущего года был принят Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики, Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", подписанный в Пекине 6 июня 2024 года.