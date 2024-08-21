Наследие алтайских народов изучат ученые из России и Кыргызстана

В последний месяц лета стартуют сразу несколько масштабных археологических экспедиций, призванных пролить свет на общее культурное наследие народов Центральной Азии и России, пишет ВЭС24.

Только единство славянских и тюркских народов приведет к процветанию Евразии. Эту во многом очевидную вещь еще в 19 веке озвучил политический и общественный деятель, интеллектуал и просветитель Исмаил Гаспринский (Исмаил Гаспаралы улы), который одним из первых в мире разработал концепцию идентичности тюрок-мусульман.

И сегодня его наследие и философия во многом продолжает жить и развиваться, в частности, благодаря работе кыргызских и российских ученых-археологов, занятых изучением огромного наследия, оставленного алтайскими народами в разных частях Евразии.

На российском Алтае стартовала Международная этнографическая экспедиция "Большой Алтай: тюркское наследие – 2024". Экспедиция пройдет до 20 августа и охватит Онгудайский, Улаганский и Кош-Агачский районы Республики Алтай. Этнографы, географы, филологи и фольклористы в области алтайской и кыргызской культур будут изучать духовное, материальное и хозяйственное наследие алтайцев в рамках проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности".

"Вместе с вами мы подняли интересный пласт исследований, которым долгие десятилетия никто не занимался. Это говорит о том, что наш научно-образовательный центр работает на будущее, ставит перед собой новые задачи, открывает перспективы благодаря нашему сотрудничеству. То, что мы с вами запустили совместные научные проекты, это очень ценно. Важно поддерживать наши традиции и совместную научную работу вне зависимости от обстоятельств. У наших стран общее историческое прошлое, и мы закладываем фундамент для будущего развития", - отметил ректор Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров.

По словам ученых, такие экспедиции уникальны. Ведь собрать содружество ученых – представителей разных стран и научных направлений – это важное достижение, которое не так просто осуществить на практике.

"Этот проект имеет не только научно-образовательное, но и социально-политическое значение. Наши исследования доказывают пребывание кыргызов на Алтае в южной части Горно-Алтайска, а также мы находим множество параллелей в культуре и хозяйстве алтайцев и кыргызов. Большой Алтай создает прекрасные условия для совместной работы. Научная общественность – особенно историки и даже искусствоведы – уже признают, что мы делаем большое дело. Есть серьезные открытия, интересные результаты, выводы. Россия является мощной державой благодаря разнообразию культур и народов. Алтайский народ также является неотъемлемой частью этой могучей державы. У нас существуют родственные связи, и мы должны это доказать. Мы, как ученые, создаем основу и условия для укрепления отношений между нашими странами", - рассказал соруководитель проекта, академик НАН Кыргызской Республики, директор Института истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова НАН КР, профессор Абылабек Асанканов.

А уже 18 августа в Чуйской долине Кыргызстана стартовала еще одна экспедиция, организованная НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ.

"На территории Кыргызстана в настоящее время выявлено значительное число каменных изваяний, которые являются ценными источниками для реконструкции материальной культуры раннесредневековых кочевников, а также их социальной структуры, мировоззрения и искусства. Поэтому одной из задач нашей кратковременной экспедиции станет фотограмметрия отдельных скульптур тюркского времени для начала процесса создания электронного каталога с 3D-моделями", - поделился научный руководитель исследования со стороны Алтайского государственного университета профессор Алексей Тишкин.

По словам Алексея Тишкина, методика заключается в многократной съемке каждого камня. Затем снимки обработает нейросеть. В результате будет создана 3D-модель, доступная для просмотра во всех ракурсах. Для создания одной модели нужно сделать около 1,5 тыс. снимков.

Археологи из России и Кыргызстана проведут обследование нескольких горных долин. С помощью геоинформационных и цифровых технологий состоится современное документирование погребально-поминальных памятников, наиболее перспективных для дальнейших исследований. При этом будет возможность понять пути и места адаптации раннесредневековых животноводов к ландшафтам гор и предгорий Тянь-Шаня. В дальнейшем планируется рассмотреть процессы взаимодействия кочевников и местного оседлого населения. Что будет способствовать лучшему пониманию того, как разные народы не просто уживались на пространстве Евразии, но и гармонично дополняли друг друга, внося что-то свое в культуру соседей.