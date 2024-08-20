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Садыр Жапаров высоко оценил работу посла Франции в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 августа, принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в КР Франсуа Делауса по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в ходе беседы Садыр Жапаров поздравил Франсуа Делауса с успешным завершением миссии, отметив его существенный вклад в развитие двусторонних отношений между странами.

Глава государства подчеркнул о том, что в период миссии посла Франсуа Делауса сотрудничество между Кыргызстаном и Францией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере заметно укрепилось.

Садыр Жапаров поздравил французскую сторону с успешным проведением летних Олимпийских игр, отметив, что для кыргызского народа и государства это событие стало историческим, так как кыргызские спортсмены показали хорошие результаты.

Президент также отметил важность привлечения французских инвесторов в реализацию проектов в сфере туризма и гидроэнергетики с целью дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Глава государства поблагодарил посла за содействие в развитии совместных образовательных проектов и создании условий для обучения кыргызских студентов во Франции. Президент также выразил благодарность за поддержку распространения французского языка в Кыргызстане и культурных обменных программ.

Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Кыргызстаном и Францией будут и в дальнейшем динамично развиваться в сферах, представляющих взаимный интерес.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в КР Франсуа Делаус выразил благодарность Садыру Жапарову за тёплый приём и плодотворное сотрудничество в период его дипломатической миссии. Он отметил, что видит большие перспективы в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами.

Франсуа Делаус подчеркнул важность продолжения работы в тех сферах, которые были отмечены президентом, а также выразил уверенность в том, что дружественные отношения между Кыргызстаном и Францией будут только укрепляться.

Завершая встречу Садыр Жапаров выразил глубокую благодарность Франсуа Делаусу от себя лично и от имени кыргызского народа за деятельность в качестве посла Французской Республики в Кыргызской Республике и пожелал дальнейших успехов.


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URL: https://www.vb.kg/439073
Теги:
Садыр Жапаров, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, посол
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