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Приплод животных в Кыргызстане регистрируется в системе идентификации

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- Светлана Лаптева
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По республике за 7 месяцев 2024 года активное поголовье крупного рогатого скота (КРС) составляет 2 234,1 тысяч голов, свиней – 2,4 тысячи голов, лошадей - 505,4 тысяч голов. Из них приплод животных идентифицирован и зарегистрирован в Системе идентификации и отслеживания животных (далее – СИОЖ), что составляет 413,8 тысяч голов КРС, 5,1 тысяч голов свиней, 10,9 тысяч голов лошадей.

Групповая идентификация и регистрация в СИОЖ по республике составляет в количестве 55 птицеводческих хозяйств, 145 ферм, в 1442 пасеках 99,7 тысяч пчелосемей, в 423 хозяйствах 1754 прудов и водоемов.


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URL: https://www.vb.kg/439076
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