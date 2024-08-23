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Кыргызстан обеспечен сельхозтехникой только на 67 процентов

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- Светлана Лаптева
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В настоящее время в республике имеется в наличии более 80 тысяч единиц сельхозтехники, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Из них трактора - 21627 единиц, зерноуборочные комбайны - 1960 единиц, плуги - 10786, сеялки - 3124, косилки - 4185, пресс-подборщики - 3017, грабли - 2880, очистители семян - 740, тракторные прицепы - 9364, бороны - 14445, культиваторы - 3848, разбрасыватели удобрений - 670, свеклоуборочный комбайны - 74, кукурузоуборочный комбайн - 127, хлопкоуборочные комбайны - 4, картофелеуборочные комбайны - 780, каналокопатели - 367 и другая техника.

Обеспеченность сельхозтехникой республики составляет 67%. 33% сельскохозяйственной техники не хватает, то есть республике необходимо более 30 тысяч сельскохозяйственной техники.


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URL: https://www.vb.kg/439077
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