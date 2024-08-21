Погода
$ 85.60 - 86.10
€ 93.60 - 94.60

В России возбудили дело о госизмене в отношении научного сотрудника

176  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ФСБ РФ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций, задержанного за попытки воздействия на критическую информационную инфраструктуру России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники", - сообщили в ЦОС.

Кроме того, по данным ФСБ, он на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения ВСУ вооружения, военной техники и экипировки. "Задержанный дал признательные показания", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ЦОС, первоначально сотрудник научной организации был задержан в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ), но затем уголовное дело возбудили по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в ФСБ.

Источник: ТАСС


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439079
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  