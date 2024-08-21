В России возбудили дело о госизмене в отношении научного сотрудника

ФСБ РФ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций, задержанного за попытки воздействия на критическую информационную инфраструктуру России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники", - сообщили в ЦОС.

Кроме того, по данным ФСБ, он на постоянной основе переводил личные денежные средства и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения ВСУ вооружения, военной техники и экипировки. "Задержанный дал признательные показания", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ЦОС, первоначально сотрудник научной организации был задержан в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ), но затем уголовное дело возбудили по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - добавили в ФСБ.

Источник: ТАСС