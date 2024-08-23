При накоплении натовского оружия армии ЦА превратятся в прокси США

В Бишкеке состоялся круглый стол на тему "Военно-техническое сотрудничество стран ЦА с НАТО", организованный общественным фондом "Институт развития общественных отношений".

Эксперты в области национальной и военной безопасности, политологи, общественные деятели, аналитики выразили обеспокоенность осложнением ситуации в Центральной Азии, в связи с несколькими факторами, прежде всего связанными с накалом отношений между некоторыми странами, военными конфликтами сразу в нескольких регионах мира, и в большей степени на Украине. Эксперты считают, что Кыргызстану и другим странам Центральной Азии надо проявить дальновидность, и выбрать проверенных веками партнеров с осмотрительностью, мудро и на долгие годы вперед.

Военные эксперты рассказали, что настораживает, что как бы фоном , незаметно проходит информация о сближении стран ЦА со странами НАТО, например в вопросах военно-технического сотрудничества , получении странами ЦА вооружения из стран НАТО. Некоторые аналитики говорят о явном желании начинить ЦА вооружением для того чтобы в дальнейшем столкнуть страны между собой, или превратить в арену боевых действий.

Говорили также о том, что самим странам Центральной Азии невыгодно враждовать. Поэтому важно осознавать, что есть разница, у кого брать или покупать оружие. Участники круглого стола подчеркивали, что специалисты должны понимать, что иностранное вооружение, в первую очередь американское, на сто процентов привязано к западным, прежде всего, технологиям США. В этой связи приводилось несколько доводов, почему в настоящее время руководители и общественность стран ЦА должны с вниманием относиться к такой информации.

"Надо учитывать, что когда страны региона приобретают или получают оружие, все ключи управления будут находиться в руках американцев. В сущности, это настоящая ловушка для стран ЦА: в самый ответственный момент Вооруженные Силы республик могут оказаться в ситуации, когда оружие вроде есть, но воспользоваться им они не смогут. При накоплении критической массы американских военных технологий в национальных вооруженных силах армии республик, технически говоря, превратятся в американское прокси", - заявили представители общественного фонда "Институт развития общественных отношений".

Помимо этого, по их словам, западное оружие ненадежно. Конфликт на Украине стал настоящим кладбищем для репутации западных военных технологий – оказалось, что американские и немецкие танки, чешские и шведские самоходки, турецкие беспилотники прекрасно горят. Зачем такое оружие в ЦА, которое тем более никак не сопрягается с базовой военной инфраструктурой, доставшейся от СССР?

"А в ситуации, когда ВС стран Центральной Азии окажутся в критической зависимости от американского оружия, рано или поздно наступит точка невозврата: республики будут поставлены перед фактом создания элементов американской военной инфраструктуры на своей территории. Речь, говоря проще, идет о военных базах. Появление американской военной базы в странах ЦА, пусть даже формально ее назовут технически-эксплуатационным центром, будет означать только одно – они превратятся в заложника своей "недальновидной" военной-технической политики. Россия и Китай будут вынуждены реагировать на ситуацию, поскольку и для одной, и для другой стороны разрушение баланса (пусть и шаткого) безопасности региона - это неприемлемый уровень вмешательства.

Еще один аспект - система подготовки кадров, оружейный арсенал, стратегия и тактика – это отдельные части единого технологического процесса, нацеленного на боеготовность войск и в конечном итоге на победу в бою. Замена одного из звеньев технологии неизбежно вызывает трансформацию всего военного организма. К примеру, переобучение военных специалистов инструкторами из Пентагона влечет за собой использование американских вооружений и стандартов боевого применения, сопряжение оружия и тактики США с дружественными средствами связи, системами и стандартами передачи информации. Такая диверсификация – прямой путь к зависимости от Вашингтона.

Опасно выглядит возможное чрезмерное сближение стран ЦА с западными военными альянсами, включающее военно-техническое, логистическое и командное сотрудничество, которое чревато превращением вооруженных сил республик в западное прокси. Его вероятная задача – расшатывание основ безопасности в регионе с включением в активные действия России и Китая. В этом случае страны ЦА превращаются в полигон, где развернется разрушительная конкуренция между системными и несистемными игроками.

Многовекторность внешнеполитического курса стран ЦА и их стремление к постоянному маневрированию между полюсами сил, особенно теперь, в условиях крайне сложной и непредсказуемой военно-политической ситуации в мире, не может гарантировать полноту доверия со стороны партнеров в такой специфической сфере как военное сотрудничество.

В первую очередь, это касается России, союзнические отношения которой со странами Центральной Азии закреплены соответствующими договорами, и вытекающего отсюда возможного конфликта интересов. Например, в то время как какая-нибудь из стран, где нет определенной уверенности в успехе достижения Россией заявленных целей СВО на Украине, начнёт демонстрировать очередной люфт в сторону геополитического противника России – США, сочтет ли Москва целесообразным идти на поставки Вооруженным Силам современной техники в необходимых объемах в рамках заключаемых контрактов, оплачиваемость которых вызывает сомнение, или предоставлять им заведомо невозвратные целевые кредиты, которые затем вынуждена будет списывать", - заявили участники круглого стола.