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Китай построит в Кыргызстане завод по производству карбамида

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- Светлана Лаптева
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20 августа 2024 года состоялось подписание важного документа - Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, ОсОО "Бай Дыйкан" и китайской компанией China National Electric Engineering Co. LTD (CNEEC, КНР). Данный документ направлен на совместную реализацию проекта строительства завода по производству карбамида и комплексных удобрений на территории Кыргызской Республики.

Цель данного сотрудничества - создание современного предприятия, которое будет способствовать укреплению агропромышленного комплекса страны, обеспечивая фермеров качественными и доступными удобрениями.

Запуск нового завода позволит существенно нарастить производство карбамида и комплексных удобрений внутри страны. Это снизит зависимость от импорта и обеспечит стабильные поставки качественной продукции отечественным аграриям.

Кроме этого, проект создаст рабочие места как на этапе строительства, так и во время эксплуатации завода, что положительно отразится на уровне занятости.

В проекте также предусмотрено использование экологически чистых технологий, что минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, способствуя устойчивому развитию аграрного сектора.


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URL: https://www.vb.kg/439085
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