"Узбекистан создает замечательный прецедент предстоящими выборами"

О предстоящих выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и Кенгаши народных депутатов Узбекистана, назначенных на 27 октября 2024 года, в частности, о том что они не являются обычным рутинным событием, а государство проводит электоральную трансформацию, внедряя новые технологии для укрепления демократии, рассказал редакции vb.kg исполнительный директор центра "Стратегии развития" Элдор Туляков.

"Данные выборы ознаменуют значительную веху в демократическом пути нации, вводя новаторские изменения, которые обещают преобразовать избирательный ландшафт. Недавнее заседание Центральной избирательной комиссии представило несколько ключевых инноваций, которые обеспечат большую эффективность, прозрачность и инклюзивность, делая эти выборы предметом мирового интереса.

Впервые в истории нации выборы в Законодательную палату будут проходить по смешанной избирательной системе, объединяющей мажоритарное и пропорциональное представительство. Это изменение означает, что избиратели будут непосредственно избирать семьдесят пять депутатов, в то время как другие семьдесят пять будут избраны на основе партийных голосов. Эта система направлена на создание более сбалансированного и представительного законодательного органа, укрепляя демократическую легитимность и обеспечивая более широкий спектр политических голосов.

Одним из самых заметных достижений в избирательной системе Узбекистана является полная цифровизация деятельности избирательной комиссии. Введение информационной системы "E-Saylov" является значительным шагом вперед, революционизируя процесс выборов. Эта цифровая платформа не только упрощает процесс, уменьшая бюрократию и обработку документов, но и обеспечивает более гладкий, эффективный и прозрачный избирательный процесс. Она автоматизирует взаимодействия между избирательными комиссиями, политическими партиями, кандидатами, наблюдателями и средствами массовой информации, предоставляя статистические данные в реальном времени, информацию о кандидатах и интерактивные карты. Этот технологический скачок дает избирателям беспрецедентный доступ к важной информации, связанной с выборами, делая избирательный процесс более инклюзивным и прозрачным.

Инклюзивность является еще одним краеугольным камнем этих выборов. Новое избирательное законодательство требует от политических партий обеспечения, 40% женщин среди кандидатов, что является прогрессивным шагом к гендерному равенству в политическом представительстве. Это требование не только соответствует передовым демократическим стандартам, но и обогащает политический дискурс, включая разнообразные перспективы.

Выборы проходят в контексте обновленной Конституции, которая значительно расширила полномочия парламента и представительных органов. Полномочия Законодательной палаты увеличились с 5 до 12, а Сената - с 12 до 18. Контрольные функции парламента в отношении исполнительной, судебной, правоохранительной и специальных служб также были расширены. Кроме того, была упразднена система руководства хокимов (губернаторов) местными Кенгашами народных депутатов, а 33 ранее относившихся к хокимам полномочия переданы местным Кенгашам для увеличения их роли в решении важных государственных вопросов.

Слоган "Мой выбор – моя процветающая Родина" не только отражает дух этих выборов, но и демонстрирует непоколебимую приверженность руководства Узбекистана к демократическому государственному строительству и расширению прав и возможностей граждан. С участием более 120 000 членов избирательных комиссий, 70 000 граждан и многочисленных международных наблюдателей выборы обещают быть прозрачным и инклюзивным процессом, что еще раз подтверждает приверженность к демократическим ценностям.

В заключение следует отметить, что Узбекистан создает замечательный прецедент своими предстоящими выборами, внедряя технологические инновации и инклюзивность. Эти инициативы, несомненно, проложат путь к более процветающему и демократическому будущему, демонстрируя приверженность Узбекистана к развитию демократических принципов и практик", - пояснил исполнительный директор центра "Стратегии развития" Элдор Туляков.