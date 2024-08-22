Нацгвардия вернула звезды самолету МиГ-21 у "Военторга"

Просьба ветеранов военной авиации Кыргызстана, опубликованная на сайте редакции vb.kg, вернуть звезды самолету-памятнику МиГ-21 у Национальной гвардии в Бишкеке была услышана. В тот же день военнослужащие Национальной гвардии покрасили постамент и нарисовали звезды на крыльях самолета. Теперь вопрос встал за восстановлением горельефа на постаменте и надписи, которые там находились ранее. .

Сотрудники мэрии города Бишкека также мгновенно отреагировали на публикацию. Была принята договоренность провести встречу со всеми заинтересованными лицами, а это и военные, и ветераны авиации, и энтузиасты, и просто любители авиации.

Также несколько человек из ветеранов военной и гражданской авиации поблагодарили авторов публикации за правильную постановку вопроса, в частности, что к самолетам, и другим объектам, связанных с историей авиации, надо относиться с уважением, как части истории государства.

"В Кыргызстане есть такие объекты, которые нуждаются в реставрации. Например, памятник Чкалову, самолет аэроклуба в 11 мкр-не, который восстановлен силами ВПО "Родина", а также бюсты Героев Советского Союза - военных летчиков и мемориальные доски в честь учебных заведений, в которых проходили обучение летчики", - сказали они.

Также с их слов стало известно, что первым директором школы № 28 в Бишкеке была Зинаида Кокорина - одна из первых женщин-летчиц, которая в довоенные годы обучала пилотов, многими из которых потом гордился весь Советский Союз. Но как ни странно в школе почему-то нет мемориальной доски в честь этой удивительной женщины, сосланной в Киргизскую ССР и потом долгие годы работавшей в школе на Иссык-Куле.

Многие военные летчики в отставке также поддержали все эти начинания. Несколько простых людей, не имеющих отношение к авиации, выразили готовность сказали что готовы помочь чем угодно, лишь бы быть полезными доброму делу памяти.

А дел, как мы понимаем еще много, и редакция vb.kg вместе с поисковиками будtт отслеживать ситуацию.

Предложения по сотрудничеству можно передать членам оргкомитета в gоисковое движение Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш": +996-555-923-603, ptahasvet@mail.ru"