ГНС опубликовала имена победителей акции по кассовым чекам

Государственная налоговая служба завершила подведение итогов третьего и заключительного этапа акции по требованию кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, независимая комиссия, рассмотрев публикации участников, определила победителей последнего этапа акции.

Так, обладателем главного приза – iPhone 14 – стала Абдыракманова Айпери (@aiposha11).

Кроме того, смартфоны выиграли четыре участника: Абдыкалыкова Айзирек (@dr_nurbekovna.ai), Асанбекова Айжан (@tagaeva_nr), Кубанычбекова Сезим (@sezimrmj) и Абдалиева Назира (@nazira_abdalieva).

Напомним, что акция проводилась ежемесячно, и участникам нужно было разместить на своих страницах видеоролики или публикации о значимости кассовых чеков.

Основной целью акции было стимулирование граждан требовать кассовые чеки и повышение налоговой грамотности.

Налоговая служба призывает всех граждан проявлять активность и при каждой покупке товаров и услуг требовать контрольно-кассовые чеки.

Кассовый чек - это не только документ, подтверждающий покупку, но и гарантия качества приобретённого товара или услуги.