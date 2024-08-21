Погода
$ 85.60 - 86.10
€ 93.60 - 94.60

ГНС опубликовала имена победителей акции по кассовым чекам

105  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба завершила подведение итогов третьего и заключительного этапа акции по требованию кассовых чеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, независимая комиссия, рассмотрев публикации участников, определила победителей последнего этапа акции.

Так, обладателем главного приза – iPhone 14 – стала Абдыракманова Айпери (@aiposha11).

Кроме того, смартфоны выиграли четыре участника: Абдыкалыкова Айзирек (@dr_nurbekovna.ai), Асанбекова Айжан (@tagaeva_nr), Кубанычбекова Сезим (@sezimrmj) и Абдалиева Назира (@nazira_abdalieva).

Напомним, что акция проводилась ежемесячно, и участникам нужно было разместить на своих страницах видеоролики или публикации о значимости кассовых чеков.

Основной целью акции было стимулирование граждан требовать кассовые чеки и повышение налоговой грамотности.

Налоговая служба призывает всех граждан проявлять активность и при каждой покупке товаров и услуг требовать контрольно-кассовые чеки.

Кассовый чек - это не только документ, подтверждающий покупку, но и гарантия качества приобретённого товара или услуги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439096
Теги:
ГНС, Кыргызстан, акция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  