Почему самое время для запуска 5G в Кыргызстане – уже сегодня?

Этот материал – продолжение обсуждения "горячей" темы последних дней. Если коротко, то запуск 5G в Кыргызстане способствует улучшению качества жизни населения. Если подробно, то в этой статье приведены ответы на все аргументы "против".

На днях в Кыргызстане между операторами связи развернулась полемика на тему развёртывания сетей пятого поколения. Мобильный оператор О! уверенно заявил о своей готовности внедрения 5G, тогда как другие игроки телекоммуникационного рынка выразили осторожную позицию по поводу своевременности инноваций, хотя 2 года назад государственный оператор одним из первых развернул тестовую зону 5G, отмечая насколько технология важна для Кыргызстана.

Президентом Садыром Жапаровым чётко обозначен вектор на ускорение цифровизации и торможение этого процесса чревато последствиями, в то время как своевременный запуск новых технологий поспособствует развитию общества и улучшению благосостояния населения.

Напомним, что распоряжением Кабинета Министров №14-р от 24 января 2024 года утверждён План действий на 2024 год, одним из ключевых пунктов которого (п.230) было запланировано развитие беспроводных систем 5G путем реализации радиочастотного ресурса 3400-3750 МГц через торги до 1 октября 2024 года.

В мобильной связи новое поколение - это следующая ступень, 5G в любом случае придется развивать, при этом важно не опоздать.

Мобильный оператор О! развеивает последние сомнения и подчёркивает необходимость того, что старт развития новой технологии должен быть дан тем, кто готов, уже сегодня:

Проведение аукциона по частотам 5G

В Кыргызстане есть участники рынка, которые уже готовы приобрести частоты 5G и начать значительные лицензионные выплаты в государственный бюджет. Участие для всех операторов в аукционе не является обязательным. Те, кто пока не готов инвестировать в новые технологии, могут не участвовать в аукционе.

Так поступили Казахстане, где аукцион провели, несмотря на то, что некоторые телекоммуникационные компании по каким-то причинам не стали в нем участвовать. Казахстан активно внедряет 5G и уже к концу 2023 года исследования там показали среднюю скорость загрузки данных на уровне 70,05 Мбит/с, что почти в 2,5 раза больше по сравнению с показателем 4G-сетей. Внедрение 5G в стране позволило поднять среднюю скорость мобильного интернет-доступа в целом по стране. В результате, Казахстан поднялся на 23 позиции в рейтинге Speedtest Global Index, заняв 72-е место по итогам 2023 года и опередив соседние страны, такие как Узбекистан (95-е место в 2023 году), Кыргызстан (100-я позиция) и Таджикистан (141-е место).

По сравнению с сетями предыдущих поколений, технология 5G не только обеспечивает высокие скорости передачи данных, более низкую задержку и возможность подключения большого количества пользователей, но и обладает более высокой эффективностью для развития государства и бизнеса. Поэтому внедрение 5G в Казахстане существенно ускорило темп цифровизации.

Инфраструктура

Один из аргументов противников 5G гласит, что "На практике, сеть 3G и 4G оставляет желать лучшего. Нестабильное соединение и низкая скорость интернета - это постоянная проблема"

Возразим следующее: скорость интернета оставляют желать лучшего именно потому, что пропускной способности 4G уже не хватает, особенно в крупных населенных пунктах, в вечерние часы пик в жилых массивах. Потребности населения в больших объемах интернета растут, видеоконтент занимает все большую часть всего трафика. Подумайте только! Каждый абонент мобильного оператора в Кыргызстане в среднем потребляет более 30 гигабайтов трафика в месяц и этот показатель стремительно растет.

Чтобы операторы могли справляться с таким ростом трафика, обеспечивать и дальше качественный высокоскоростной интернет, и нужно внедрять новые технологии 5G, вводить в эксплуатцию новый ресурс. На текущий момент у государства уже высвобожден и простаивает готовый ресурс шириной 350 МГЦ, полностью готовый к внедрению 5G. Это очень значительный объем ресурса, который мог бы позволить одномоментно удвоить частный ресурс, находящийся в пользовании операторов, не говоря уже о том, что технология 5G позволяет использовать одну и ту же полосу частот гораздо эффективнее, как минимум в 1,5-1,8 раза! К сожалению, этот ресурс уже 1,5 года простаивает и не приносит ни платежи в государственную казну, ни улучшения качества мобильного интернета.

Оппоненты 5G утверждают, что плохое качество интернета нужно решать строительством 4G, которое, безусловно, продолжится. Однако в мире все уже давно понимают, что гораздо дальновиднее – не вкладывать деньги в старые технологии, что невыгодно и неэффективно.

Уже к 2028-2029 году планируется, что 60-65% абонентов и трафика уже перейдет в 5G. Это значит, что ёмкость нужна будет уже в 5G, тогда как сети 4G начнут освобождаться и простаивать. Срок полезного использования и амортизации, установленный в КР на данный тип оборудования, равен 7 годам. Выходит, что из-за того, что аукцион не проводится своевременно, мобильный оператор вынужден инвестировать в устаревающее оборудование, которое даже не успеет аморитизироваться, когда его нужно будет заменять на 5G. Кроме того, 5G оборудование в пересчете на 1 МГц емкости оказывается еще и более выгодным. Ведь в 5G сразу может быть использовано целиком 100МГц по сравнению с 20МГц в 4G – одна несущая технология на базовой станции.

Доступность для граждан

Внедрение 5G отнюдь не исключает продолжение работы по всем действующим стандартам 4G/3G/2G. Эта работа ведётся параллельно, не влияя на развитие 5G. Запуск 3G и 4G в своё время происходил по похожему сценарию и никак не приостановил работу по увеличению зоны охвата 2G. Наоборот, скорость мобильного интернета выросла, в том числе и в селах, а стоимость мобильных услуг связи в Кыргызстане по сравнению с другими странами была и остаётся низкой.

О потенциальном социальном неравенстве говорить не приходится, учитывая, что уже сегодня можно приобрести бюджетный смартфон с 5G в районе 13 тысяч сомов. К тому же сети 4G/3G/2G продолжают свою работу, и чтобы пользоваться качественными услугами связи, нет строгой необходимости срочной покупки смартфона с 5G.

Более того, в 2024 году согласно свежему отчёту Omdia, продажи устройств с 5G уже составляют 58% от общего объема продаж смартфонов, и в основном – это как раз бюджетные модели до 250 долларов. Этот процент продолжит расти в ближайшие годы и уже в 2027 году продажи устройств пятого поколения составят 95% от общего объема продаж.

С учетом того, как часто кыргызстанцы меняют телефоны и приобретают новые модели, можно сделать прогноз о том, что уже через пару лет на рынке более половины устройств будет с поддержкой 5G.

Радиофобия

Радиофобия не может и не должна становиться препятствием, наоборот: внедрение 5G – это повод усилить работу в направлении просвещения, повышения образования и информированности граждан. Сегодня люди не могут жить без электричества, а всего полвека назад были те, кто всячески препятствовал электрификации, снося электрические столбы. В XIX веке популярным было движение луддитов, которые массово уничтожали швейные станки на фабриках.

Постоянная работа с людьми, которую проводят специалисты О!, приносит свои результаты – жители получают доступ к услугам связи, понимая, что загорать на солнце куда опаснее, чем сотовая вышка рядом с домом, и именно благодаря мобильной связи у них есть возможность вызвать экстренные службы, получать онлайн-образование, развивать бизнес, зарабатывать быстрее, больше и многое другое.

5G – технология, к которой стремится весь мир

Никто не говорит о том, что сетью пятого поколения мгновенно будет покрыт весь Кыргызстан – это дело далеко не одного дня. Это кропотливый процесс, который включает в себя несколько этапов. И чем быстрее начать развивать 5G, тем скорее в Кыргызстане произойдет технологический скачок и постепенно начнут улучшаться условия жизни и благосостояние населения. Посмотрите, сколько возможностей в разных сферах жизни сейчас есть у кыргызстанцев благодаря своевременному развитию высокоскоростного интернета. Прогресс неизбежен и массовое внедрение сетей 5G в мире произойдет очень быстро, а мы будем с удивлением вспоминать времена, когда популярные сервисы (видео высокого разрешения, виртуальная и дополненная реальность, системы диагностики и управления, смарт-транспорт, телемедицина и многое другое) нуждались в путанице проводов.

Интересно, что по прогнозам отчёта Ericsson Mobility Report, помимо передовых стран по уровню внедрения 5G, куда входят Южная Корея, Канада, Германия, Британия, Япония, Франция и Китай, лидирующую позицию по скорости распространения 5G займёт Африка. Резкий рост числа абонентов мобильной связи в странах Африки объясняется позитивными экономическими перспективами и активными мерами, направленными на расширение охвата сети. Это обусловлено растущей потребностью в голосовой связи, данных и основных услугах, таких как банковское дело.

Какую пользу Кыргызстану может принести 5G?

Возможности, которые открывает технология 5G, нельзя недооценивать, они просто огромны: речь идет не только о том, чтобы быстро скачивать фильмы. Мгновенный отклик и высокая скорость открывают дорогу в сложных сферах, требующих точности.

Умные города. 5G поможет улучшать городскую инфраструктуру и оперативно реагировать на происшествия, управлять транспортными потоками. Тысячи устройств могут быть объединены для сбора данных, например, камеры видеонаблюдения, датчики автомобилей.

Медицина. 5G позволит повысить доступность медицинских услуг. Даже если лучший кардиохирург живет в Бишкеке, а пациент в Баткене, врач сможет провести операцию в другом городе в режиме реального времени: каждое его прикосновение будет передаваться на искусственно управляемый манипулятор.

Искусственный интеллект удивляет каждый день, с его помощью сегодня можно не просто книгу написать, но и создать видео с лицом известных актёров. Невозможно игнорировать мировой бум на эту тему и просто необходимо уже сейчас развиваться с учетом нашего менталитета и языковой специфики.