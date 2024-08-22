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МИД КР решает проблему с дактилоскопией в Екатеринбурге

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Министерство иностранных дел Кыргызстана информирует о том, что сложившаяся ситуация, связанная с сокращением пропускной способности в проведении дактилоскопической регистрации иностранных граждан в "Многофункциональном универсальном центре" города Екатеринбурга, произошла ввиду технических неполадок в оборудовании, а также недостатка специалистов миграционной службы.

По данным пресс-службы министерства, в результате возросло количество граждан Кыргызстана, обращающихся в указанный центр и не успевающих пройти дактилоскопическую регистрацию в установленные сроки, то есть в течение 30 дней с момента въезда на территорию России.

В связи с обращениями граждан по данному вопросу, представители Генерального консульства КР в городе Екатеринбург направили соответствующее обращение в Представительство МИД РФ в г.Екатеринбурге и провели переговоры с руководителями уполномоченных госорганов РФ.

По результатам переговоров достигнута договоренность об ежедневном проведении дополнительной дактилоскопии граждан Кыргызстана, у которых истекают сроки регистрации.

Отметим, что вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел КР.


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URL: https://www.vb.kg/439106
Теги:
МИД, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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