На 2 дня закроют участок улицы Тоголок Молдо для устранения дефектов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ранее на улицах Байтик Баатыра и Ахунбаева выявили случаи, где дорожные полосы потеряли свое качество раньше срока. Составлены соответствующие акты и направлены уведомления подрядным организациям, прокладывающим дорогу.

Кроме того, на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголок Молдо обнаружили разрыв подземного водопровода.

В связи с этим, на данном отрезке, с 22 по 24 августа будут проводиться работы по восстановлению выявленного дефекта. Так, часть улицы Тоголок Молдо от проспекта Чуй до улицы Киевской будет закрыта.

В соответствии с условиями договора с подрядной организацией предоставляется гарантия качества дорожного полотна на 3 года, если появится преждевременные дефекты по вине подрядчика, то дорожное полотно будет восстановлено за счет подрядной организации.

Отметим, что департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек, как заказчик, регулярно проводит контроль качества строительства дороги.