Минобразования КР установило график каникул на 2024-2025 учебный год

Министерство образования утвердило график школьных каникул на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, согласно новому расписанию, осенние каникулы продлятся с 4 по 10 ноября занятия возобновятся 11 ноября. Зимние каникулы будут длиться с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, возобновление занятий запланировано на 13 января. Весной школьники отдохнут с 17 по 23 марта 2025 года, занятия начнутся 24 марта.

Кроме того, для 6-летних детей, обучающихся по 480-часовой предшкольной программе "Наристе", каникулы продлеваются на две недели в III четверти. Ученики 1-х классов получат дополнительную неделю отдыха в том же периоде.