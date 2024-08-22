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В Кыргызстане нашли кости девятиметрового ящера юрского периода

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Специалисты обнаружили новый вид хищных динозавров теропод в горно-пустынном районе Кыргызстана.

Согласно данным, опубликованным в журнале Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS), исследователи из Палеонтологического музея в Мюнхене (Германия) сделали это важное открытие совместно с кыргызскими коллегами.

Новый вид хищников был найден вблизи города Таш-Кумыр на западе страны и получил наименование Alpkarakush kyrgyzicus.

По информации ученых, данный динозавр является первым найденным тероподовым динозавром на территории Кыргызстана. Его название связано с мифологической гигантской птицей Альпкаракуш из эпоса "Манас".

Окаменелости ящера извлекли из отложений балбансайской свиты, сформировавшейся в среднеюрский период около 165 млн лет назад.

Как показал анализ костей, ящер достигал в длину около девяти метров, а также отличался внушительными "бровями" - крупными костными выступами над глазницами на черепе.

Сравнение с многочисленными другими тероподами показывает, что новый вид принадлежит к метриакантозавридам и тесно связан с крупными хищными динозаврами Восточной Азии.

Палеонтологи предполагают происхождение метриакантозаврид и других важных групп теропод в Юго-Восточной Азии, откуда они распространились на другие континенты через Центральную Азию и Европу.

Источник: Кабар


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