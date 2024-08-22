Берёте один смартфон в O!Store,а получаете ДВА + крутые подарки!

Приходите в магазины O!Store за новым смартфоном Infinix для вашего школьника, а в подарок получите второй телефон и ещё 2 крутых презента!

В числе подарков на выбор есть умные весы, смарт-часы, TWS наушники, пауэрбанки, рюкзак и зарядные устройства. Всё самое необходимое. Такая щедрая акция – только в O!Store.

Все смартфоны официально зарегистрированы в Государственной системе идентификации и это легко проверить в приложении "Мой О!".

Любой из смартфонов можно оформить в рассрочку без процентов от 1920 cомов в месяц.

Смартфон для школьника сегодня – это не прихоть, а необходимость. Смартфон помогает держать друг с другом связь, искать информацию для уроков, учиться онлайн во время возможных карантинов.

Спешите – количество смартфонов и подарков ограничено.

Акция действует с 22.08.2024 г. по 30.09.2024 г. (включительно) во всех магазинах O!Store только на имеющиеся в продаже смартфоны Infinix. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Спрашивайте подробную информацию по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.