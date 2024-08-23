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РК и КР будут вместе бороться с глобальными опасными инфекциями

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Биологическая безопасность является важной проблемой мирового сообщества. Правительствами стран во всем мире принимаются меры безопасности, направленные на противодействие биологическим угрозам. На этом фоне в последние годы в некоторых зарубежных СМИ и социальных сетях распространялась информация о якобы размещении на территории Казахстана американских лабораторий по разработке биологического оружия. В 2022 году новость вызвала резонанс среди общественности Кыргызстана, которая выступила против строительства в РК вблизи казахстанско-кыргызской границы лаборатории для работы с особо опасными штаммами. По данным Stopfake.kz, информация была опровергнута Министерством здравоохранения РК. Кроме того, генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева (г.Алматы) Зауреш Жумадилова на встрече с группой экспертов по биобезопасности из Кыргызстана также официально заверила об отсутствии в Казахстане американских биолабораторий с иностранными специалистами.

С 2021 года в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, куда входит Казахстан и Кыргызстан, действует Координационный совет уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. В его задачи входит координация деятельности и сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам с целью создания надежной системы обеспечения биологической безопасности государств-членов ОДКБ.

В сентябре Казахстан в рамках своего председательства в ОДКБ проведет IV заседание Координационного совета уполномоченных органов государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности. А уже в 2025 году председательство в Организации перейдет Кыргызстану. Казахстан и Кыргызстан уже начали вести активную двустороннюю работу.

Так, в июле по приглашению казахстанской стороны состоялся визит делегации из Кыргызстана в составе представителей госорганов и экспертного сообщества в Центральную референтную лабораторию Национального научного центра особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева (ННЦООИ). Члены делегации ознакомились с деятельностью и возможностями ЦРЛ, проводимыми научными исследованиями, обучением специалистов по биобезопасности и биозащите. Встреча экспертов двух стран стала началом развития нового этапа сотрудничества в вопросах биобезопасности. В рамках достигнутых договоренностей по дальнейшему сотрудничеству и углублению совместной работы в области биобезопасности в ближайшее время готовится подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным научным центром особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Республиканским центром карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Основными направлениями двустороннего взаимодействия Казахстана и Кыргызстана в рамках этого документа станут мониторинг, обмен актуальной информацией и опытом по вопросам борьбы с особо опасными инфекциями, подготовка профессиональных специалистов и повышение квалификации кадров, проведение научных исследований по направлениям эпидемиологии, инфекционных болезней и особо опасных инфекций, биобезопасности и биологической защиты.

Для повышения квалификации кадров и решениявозникающих проблемруководствоННЦООИ пригласила кыргызстанских коллег Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций МЗ КР принять участие в предстоящем 24-25 сентября в Алматы международном научном симпозиуме в рамках панельной сессии "Консолидация усилий в борьбе с трансграничными инфекционными заболеваниями" с темой выступления "Биобезопасность и устойчивое развитие: Стратегические подходы".

Все эти меры принимаются в реализацию инициативы создания Международного агентства по биологической безопасности на уровне Организации Объединенных Наций.

Источник: inform.kz


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URL: https://www.vb.kg/439115
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Инфекция
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