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ГКНБ с поличным задержан старший следователь УВД Первомайского района

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР 20 августа 2024 года во взаимодействии со СВР МВД КР при получении взятки в размере 550 тысяч сомов задержан старший следователь следственной службы ГОМ-8 УВД Первомайского района Бишкека, капитан милиции М.Н.М..

Следствием установлено, что последний вымогал указанные денежные средства за переквалификацию статьи, вменяемой родственнику заявителя по уголовному делу, находящемуся в производстве УВД Первомайского района на менее тяжкую.

Задержанный сотрудник в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах.


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URL: https://www.vb.kg/439118
Теги:
ГКНБ, УВД, задержание, Первомайский район, взятка, Бишкек, милиция
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