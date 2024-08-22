Кыргызстан определит своего претендента на "Оскар"

В Бишкеке в Доме кино имени Чингиза Айтматова 23 августа 2024 года в 10:00 часов состоится долгожданное событие – объявление фильма, который будет представлять нашу страну на престижной премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В этот день станет известно, какая из кинолент, созданных талантливыми кыргызскими кинематографистами, будет бороться за право представлять нашу культуру на мировой арене.

Напомним, что в настоящее время оскаровские комитеты зарубежных стран активно работают над формированием лонг-листа номинантов. После тщательного отбора специальное жюри составит шорт-лист, из которого и будет выбран победитель.

97-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 2 марта 2025 года в легендарном театре Долби (Голливуд, Лос-Анджелес).