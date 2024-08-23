Объединение стран Центральной Азии возможно через сотрудничество с Россией

В начале августа в Астане состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. По словам президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, итоги консультативных встреч вывели региональное сотрудничество на беспрецедентный уровень.

Во встрече помимо глав Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана также приняли участие президент Азербайджана и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран ЦА.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии мероприятия, отметил системный, всеобъемлющий и, главное, доверительный характер обсуждений. По его словам, общими усилиями страны смогли найти решения многолетним узловым вопросам.

"Принимаются комплексные меры по обеспечению региональной стабильности и безопасности. Планомерно решаются вопросы границ, водного обеспечения, миграции, сняты многие барьеры во взаимной торговле. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие", - сказал президент Казахстана.

В целом консультативные встречи направлены на укрепление безопасности и экономического партнерства. Одной из главных задач, которую перед собой видят лидеры стран Центральной Азии - формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.

Причем страны отмечают позитивные изменения в этом направлении в последние годы. В частности, внутрирегиональная торговля планомерно увеличивается. По последним оценкам она достигла $11 млрд. Сейчас главы республик ЦА настроены довести этот показатель до $15 млрд.

Задача амбициозная, для ее достижения необходимо развивать транзитно-транспортного потенциала региона, а также наращивать региональную экономическую кооперацию. Именно она, станет одним из источников роста валового внутреннего продукта в странах Центральной Азии.

Уже сегодня благодаря мощному экономическому потенциалу наш регион становится пространством больших возможностей в торговле и инвестициях. В настоящее время совокупный ВВП оценивается в $450 млрд.

Кроме того, в регионе сконцентрирован внушительный объем энергоресурсов. Центральная Азия занимает 19 место по выработке электроэнергии, а также имеет 20% всех мировых запасов урана, необходимого при эксплуатации АЭС. Есть у нас и нефть и газ. Все это говорит о довольно высокой самообеспеченности наших стран. Ну, а чего нам недостает, есть у нашего стратегического партнера - России.

И это крайне важный козырь. Россия через общие союзы и военные объединения является такой же полноправной частью центральноазиатского региона, как и другие. И при этом она единственная, кто обладает опытом и финансовыми ресурсами для реализации амбициозных проектов, какие нужны региону для экономического скачка. Если исключить ее из этого уравнения, все запланированные государствами ЦА инициативы в рамках саммита убыточны, а некоторые из них просто не реализуемы.

Еще одна важная мысль, озвученная на Консультативной встрече, повышение уровня субъектности региона как единого игрока на геополитическом пространстве. По мнению участников встречи, это необходимо в текущих непростых геополитических реалиях. Региону крайне важно сосредоточить усилия на своей безопасности.

"На мой взгляд, международные политические институты возникают не случайно. Они являются следствием определенных процессов, а не чьей-то прихоти. Сегодняшняя глобальная геополитическая картина представляет собой нестабильную и подвижную систему. В этом контексте центральноазиатские страны, присоединившиеся к инициативе с участием Азербайджана, реагируют на изменения в мировом политическом ландшафте. Это, по сути, инстинкт самосохранения государств, стремление защитить свои интересы в условиях глобальной неопределенности", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

По его мнению, каждое из этих государств ЦА по отдельности не может оказывать значительное влияние на мировые процессы.

"Однако, объединяясь, они формируют значимую силу с точки зрения населения, территории, экономики и транспортной инфраструктуры. Это позволяет странам Центральной Азии защищать свои интересы и выступать единым фронтом на международной арене. Это естественное явление, направленное не против кого-либо, а продиктованное необходимостью выживания в меняющемся мире", - продолжил политолог.

Конечно объединению стран региона придется пройти испытания на пути становления. Поскольку Запад не упустит возможность вбить клин между альянсом ЦА и Россией. Однако, плохо от этого будет только нам. Потеря связи с РФ сулит нам не только крупные экономические потери, которые нечем компенсировать, но и ослаблением безопасности региона. Впрочем, западникам только это и нужно, поскольку их главная цель - превратить регион в свою сырьевую базу.

Между тем, такой сценарий маловероятен. Бакетаев считает, что объединение стран Центральной Азии будет продолжать сотрудничество именно с Россией. Даже если во вновь образовавшемся объединении не будет единого мнения по этому поводу.

"Оно будет достигаться на основе консенсуса, как это происходит в других международных объединениях, например, в Евросоюзе. Несмотря на различия и противоречия, там также принимаются совместные решения. Вероятно, центральноазиатские страны будут действовать аналогичным образом, стремясь к сохранению стабильности и внутренней координации. Ведь главной целью для этих стран является поддержание стабильности и развитие внутреннего взаимодействия. Это включает в себя оживление экономических связей и открытие границ для более тесного сотрудничества. В отношении России альянс, скорее всего, продолжит сохранять положительные отношения и оставаться союзником, дополняя друг друга в рамках существующих договоренностей", - заключил Бакыт Бакетаев.