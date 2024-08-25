Житель села Акман на земле сельхозназначения разрушил плодородный слой

Служба земельного и водного надзора при Министерства водного ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР установила, что в селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области частное лицо нарушило плодородный слой, принадлежащей ему частной сельскохозяйственной земли. Он намеревался провести на этой земле незаконные строительные работы.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 21 января 2023 года "Об утверждении порядка расчета размера ущерба за нарушение земель", подан иск на сумму 135 524, 35 сомов.

При этом на основании статьи 241 Кодекса КР "О правонарушениях" наложен штраф в соответствующем размере, а также нарушитель предупрежден о необходимости целевого использования земли.