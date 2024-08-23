Погода
$ 85.38 - 85.83
€ 93.60 - 94.60

ГКНБ предотвратил попытку сбыта 40 кг ртути в Бишкеке

148  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках работы по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту ядовитых веществ, ГКНБ задержал гражданина К Г.Ж.А.1967 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на перевале "Тоо-Ашуу" Жайылского района Чуйской области у гражданина Г.Ж.А. при обыске автомашины обнаружено и изъято 40 кг ртути, которую последний планировал сбыть в городе Бишкек за 8 тыс. долларов.

В настоящее время по данному факту ведутся следственно-оперативные мероприятия, в том числе с целью установления других причастных лиц к незаконному обороту ядовитых веществ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439135
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Чуйская область, Бишкек, ртуть
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  