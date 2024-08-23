ГКНБ предотвратил попытку сбыта 40 кг ртути в Бишкеке

В рамках работы по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту ядовитых веществ, ГКНБ задержал гражданина К Г.Ж.А.1967 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на перевале "Тоо-Ашуу" Жайылского района Чуйской области у гражданина Г.Ж.А. при обыске автомашины обнаружено и изъято 40 кг ртути, которую последний планировал сбыть в городе Бишкек за 8 тыс. долларов.

В настоящее время по данному факту ведутся следственно-оперативные мероприятия, в том числе с целью установления других причастных лиц к незаконному обороту ядовитых веществ.