Сколько выдано кредитов сельхозназначения на 22 августа 2024 года

Минсельхоз КР опубликовал информацию о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 12" на 22 августа 2024 года.

По категории "Растениеводство" всего выданы 1284 кредитов на общую сумму 417295,0 тыс. сом из них по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 651 кредитов 207710,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 633 кредитов 209585,0 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 8087 кредитов на общую сумму 3280404,0 тыс. сом из них по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 4116 кредитов 1648654,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 3971 кредитов 1631750,0 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям выданы 9371 кредитов на общую сумму 3697700,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 4767 кредитов 1856365,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 4604 кредитов 1841335,0 тыс. сом.