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Состоялась встреча первых леди Кыргызстана и Монголии в Улан-Баторе

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Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова в рамках участия во Всемирном женском форуме "На пути к зеленому будущему", проходящем в Улан-Баторе, встретилась с супругой президента Монголии Лувсандоржийн Болорцэцэг. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, первые леди обсудили перспективы укрепления дружеских и культурно-гуманитарных связей между двумя народами.

Лувсандоржийн Болорцэцэг, тепло приветствуя первую леди Кыргызстана, поблагодарила Айгуль Жапарову за принятие приглашения участвовать во Всемирном женском форуме, который проходит под эгидой Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Она выразила надежду, что стороны продолжат поддерживать традиционную дружбу между двумя странами.

В свою очередь, Айгуль Жапарова выразила глубокую признательность за приглашение принять участие в данном форуме, а также за теплое гостеприимство, оказанное кыргызской делегации на дружественной монгольской земле.


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URL: https://www.vb.kg/439140
Теги:
Монголия, сотрудничество, Кыргызстан
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