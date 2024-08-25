Торобаев: Особое внимание мы уделим строительству перерабатывающих заводов

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев сообщил, что особое внимание уделяется строительству перерабатывающих производств в рамках 100 проектов по развитию агропромышленного комплекса, направленных на вывод сельского хозяйства на новый уровень, подъем экономики регионов.

Об этом Торобаев заявил во время рабочей поездки по Чуйской области во время церемонии закладки капсулы под строительства птицефабрики на 450 тысяч кур. Строительством данного объекта занимается ОсОО "Кировец" "ППЗ Три Т" в селе Новопокровка Иссык-Атинского района.

Планируемая мощность фабрики 400 тысяч яиц в сутки. На фабрике будет создано от 50 до 90 рабочих мест. После завершения строительства завод планирует покрыть 15% спроса на местном рынке. Первые курятники начнут свою деятельность весной 2025 года, а полное строительство завершится в конце 2026 года.

Выступая на церемонии закладки капсулы, министр Торобаев заявил, что в ближайшие годы принимаются оперативные меры на основании поручения президента о покрытии потребности обрабатывающей промышленности до 50 процентов. "Мы обеспечим продовольственную безопасность за счет совершенствования перерабатывающей промышленности и даже увеличим объемы экспорта", - отметил он.

После этого министр посетил строящийся обществом с ограниченной ответственностью "Умут и Ко" завод по переработке картофеля, расположенный в селе Ивановка Иссык-Атинского района. Предприятие обеспечивает хранение, переработку и производство готовых полуфабрикатов. В настоящее время строятся холодильные камеры, способные хранить 300 тонн картофеля, ведется строительство перерабатывающего завода мощностью 80 тонн в сутки. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на осень 2024 года.

В ходе визита Бакыт Торобаев обсудил перспективы развития инфраструктуры для организации масштабного промышленного комплекса.

Он также посетил фермерское хозяйство "Бехан Агро", которое специализируется на выращивании саженцев плодовых и декоративных растений, а также яблок, груш и малины, расположенное в селе Милянфан Иссык-Атинского района. С момента своего создания хозяйство способствовало распространению новейших технологий интенсивного садоводства и производства рассады.

Основное внимание было уделено внедрению передовых инновационных технологий, в том числе использованию Инвитро-лабораторий по выращиванию корней и сотрудничеству с ведущими питомниками других стран мира.

Отметим, что согласно Указу Президента Садыра Жапарова в связи со 100-летием Кары-Кыргызской автономной области, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продвигает 100 проектов по развитию агропромышленного комплекса. Сегодня в рамках 100 проектов развития агропромышленного комплекса активно реализуется 96 проектов.