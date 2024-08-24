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В Чуйской области построят еще два рыбоперерабатывающих завода

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- Светлана Лаптева
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Министр водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочего визита в Чуйскую область заложил капсулу под строительства рыбоперерабатывающих предприятий в Аламудунском и Сокулукском районах.

На мероприятии министр отметил о необходимости развития деятельности рыбного хозяйства: "В аграрном секторе должны быть чемпионы, которые будут примером для фермеров. Обладая своим опытом, знаниями и ресурсами, они должны следовать за простыми людьми, оказывать помощь и способствовать обогащению наших граждан. Вот почему мы всегда поддерживаем индустрию перерабатывающей отрасли. Сегодня производится 30 тыс тонн рыбы, но на экспорт идет только 5 тыс тонн. У нас есть условия для производства 105 тыс. тонн. Тогда объем экспорта может достичь 50 тысяч тонн", - сказал он, добавив, что особый упор делается на строительство и совершенствование перерабатывающих производств.

Рыбоперерабатывающий завод, строящийся ООО "Салих ЛТД" в селе Ленинское Аламудунского района, способен производить до 3 тысяч тонн переработанной рыбной продукции и до 8 тысяч кг черной осетровой икры. Стоимость проекта составит 4 387 460 долларов.

12 июня 2023 года компания запустила новое производство кормов для рыб. Мощность линии по производству кормов позволяет производить 5 тысяч тонн готовой продукции в год.

Предприятие запустило селекционно-производственное рыбоводство 15 сентября 2023 года. Эта рыбная ферма занимается выращиванием осетровых, инкубацией и производством съедобной икры. Производственные мощности составляют 250 тонн товарной рыбы в год. Также в селе Константиновка, площадь водной поверхности 4,3 га, запущено форелевое рыбоводство. Производственная мощность рыбного хозяйства составляет 800 тонн рыбной продукции в год.

А в селе Ак-жол Сокулукского района предприятие "Вилби" строит цех по переработке рыбы и рыбопродуктов на сумму 134 250 000 сомов. При запуске цеха будет создано 45 новых рабочих мест.

Отметим, что в соответствии с Указом Президента Садыра Жапарова, изданным в связи со 100-летием Кара-Киргизской автономной области, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продвигает 100 проектов по развитию агропромышленного комплекса. На сегодняшний день в рамках развития агропромышленного комплекса реализуется 96 проектов в рамках 100 проектов с особым упором на строительство перерабатывающих производств.


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URL: https://www.vb.kg/439150
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
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