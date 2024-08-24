Погода
$ 85.12 - 85.63
€ 94.22 - 95.22

Оптовый рынок в Омске принял 120 машин с сельхозпродукцией из КР

214  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оптовый рынок города Омск Российской Федерации с начала 2024 года принял 120 автомашин с кыргызской сельхозпродукцией.

По данным Минводсельхоза КР, ежегодно на Омском рынке "Черлакский" торгует свыше 200 автомашин. Арендная плата за въезд составляет 2500 рублей в день и за охрану единоразовый платеж 3700 рублей. Консультационную и техническую помощь в освоении Омского рынка сможет оказать Почетный консул Кыргызской Республики Исабек уулу Нурсултан.

За дополнительной информацией можно обращаться к сотруднику Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Назгуль Карбаевой по тел +996 557 557 529


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439152
Теги:
Россия, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  