Оптовый рынок в Омске принял 120 машин с сельхозпродукцией из КР

Оптовый рынок города Омск Российской Федерации с начала 2024 года принял 120 автомашин с кыргызской сельхозпродукцией.

По данным Минводсельхоза КР, ежегодно на Омском рынке "Черлакский" торгует свыше 200 автомашин. Арендная плата за въезд составляет 2500 рублей в день и за охрану единоразовый платеж 3700 рублей. Консультационную и техническую помощь в освоении Омского рынка сможет оказать Почетный консул Кыргызской Республики Исабек уулу Нурсултан.

За дополнительной информацией можно обращаться к сотруднику Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Назгуль Карбаевой по тел +996 557 557 529