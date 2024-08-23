Погода
$ 85.12 - 85.63
€ 94.22 - 95.22

Президент Садыр Жапаров уволил заместителей главы Нацбанка

268  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместители председателя Национального банка Манас Жакыпов и Кайып Куленбеков освобождены от занимаемых должностей, сообщает пресс-служба президента КР.

"Недостаточная работа в сфере денежно-кредитной политики привела к волатильности обменных курсов, что негативно сказалось на всех секторах экономики и ухудшило благосостояние граждан и предпринимателей.

Негативные факторы, воздействующие на экономику, создали риски потери доверия со стороны бизнеса, финансовых рынков, населения и инвесторов. В результате анализа ситуации и оценки последствий принято решение освободить от должности заместителя председателя Национального банка Манаса Жакыпова в связи с утратой доверия.

Кроме того, за ненадлежащую координацию работы руководящего состава объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

Эти решения приняты президентом Садыром Жапаровым как вынужденная мера в условиях утраты контроля на вверенном участке, что негативно сказалось на стабильности банковской системы и национальной экономики. Данная мера необходима для восстановления нормального функционирования финансового рынка и возврата к эффективному управлению.

Также, согласно поданному заявлению, освобожден от должности заместитель председателя Национального банка Кайып Куленбеков", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439154
Теги:
президент, увольнение, Кыргызстан, Нацбанк, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  