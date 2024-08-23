Президент Садыр Жапаров уволил заместителей главы Нацбанка

Заместители председателя Национального банка Манас Жакыпов и Кайып Куленбеков освобождены от занимаемых должностей, сообщает пресс-служба президента КР.

"Недостаточная работа в сфере денежно-кредитной политики привела к волатильности обменных курсов, что негативно сказалось на всех секторах экономики и ухудшило благосостояние граждан и предпринимателей.

Негативные факторы, воздействующие на экономику, создали риски потери доверия со стороны бизнеса, финансовых рынков, населения и инвесторов. В результате анализа ситуации и оценки последствий принято решение освободить от должности заместителя председателя Национального банка Манаса Жакыпова в связи с утратой доверия.

Кроме того, за ненадлежащую координацию работы руководящего состава объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

Эти решения приняты президентом Садыром Жапаровым как вынужденная мера в условиях утраты контроля на вверенном участке, что негативно сказалось на стабильности банковской системы и национальной экономики. Данная мера необходима для восстановления нормального функционирования финансового рынка и возврата к эффективному управлению.

Также, согласно поданному заявлению, освобожден от должности заместитель председателя Национального банка Кайып Куленбеков", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.