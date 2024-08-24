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На рынке в Таласе земельные участки вернули в собственность государства

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ГКНБ КР установлено, что руководство ГАО "Талас айыл көмөк" в сговоре с должностными лицами государственных органов в нарушение требований законодательства Кыргызской Республики предоставили в частную собственность земельные участки площадью 1,9 га на территории рынка города Талас.

В результате проведенных совместно с органами прокуратуры Таласской области проверочных мероприятий государству возвращены земельные участки общей стоимостью 402,6 млн. сомов.

В настоящее время продолжается работа по возврату государству незаконно приватизированного имущества.


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URL: https://www.vb.kg/439157
Теги:
ГКНБ, земельный участок, рынок, Талас
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