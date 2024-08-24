На рынке в Таласе земельные участки вернули в собственность государства

ГКНБ КР установлено, что руководство ГАО "Талас айыл көмөк" в сговоре с должностными лицами государственных органов в нарушение требований законодательства Кыргызской Республики предоставили в частную собственность земельные участки площадью 1,9 га на территории рынка города Талас.

В результате проведенных совместно с органами прокуратуры Таласской области проверочных мероприятий государству возвращены земельные участки общей стоимостью 402,6 млн. сомов.

В настоящее время продолжается работа по возврату государству незаконно приватизированного имущества.