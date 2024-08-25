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Компания "Братство Славян" залила бетоном муниципальную территорию

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В Бишкеке ОсОО "Братство Славян" залило бетоном муниципальную территорию и не приняло меры по предотвращению загрязнения проезжей части по улице Ахунбаева, 231, не промыв колеса спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"За несоблюдение двух статей 115 ч.2 и 177 ч.2 Кодекса КР о правонарушениях, муниципальная инспекция составила протоколы и наложила штраф на 46 000 сомов.

Уважаемые представители строительных компаний! Напоминаем Вам о соблюдении правил благоустройства города Бишкек. По фактам нарушения муниципальной инспекцией будут составляться протоколы на все лица независимо от форм собственности".


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URL: https://www.vb.kg/439158
Теги:
мэрия, Бишкек
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