ГКНБ задержан заместитель прокурора Ноокатского района (видео)

ГКНБ совместно с ОВР Генеральной прокуратуры КР задержан заместитель прокурора Ноокатского района Ошской области Э.С.К., который вымогал 4 тысячи долларов США у предпринимателя за положительное решение вопроса по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным следствия, установлено, что прокуратура Ноокатского района возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК КР в отношении предпринимателя и передала в РУВД по Ноокатскому району для организации расследования.

Заместитель прокурора района Э.С.К. оказывал всяческое давление на следователей и препятствовал принимать законные процессуальные решения, тогда как предприниматель был готов возместить причиненный ущерб государству в размере 121 тысячи сомов.

Примечательно, что в случае добровольного возмещения причиненного ущерба собственнику или иному владельцу, лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности согласно действующему законодательству КР. Однако заместитель прокурора, угрожая предпринимателю судимостью и отзывом всех лицензионных и разрешительных документов, вымогал вышеуказанную сумму.

Так, 23 августа 2024 года в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был зафиксирован факт передачи денежных средств. В ходе обыска личной автомашины и рабочего кабинета Э.С.К. были обнаружены денежные средства в размере 3 тысячи 500 долларов США. Последний задержан и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по городу Ош и Ошской области.

ГКНБ активно продолжает работу по линии противодействия коррупции в государственных органах.