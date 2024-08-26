Спортивное мероприятие "Конуш жашоочулары Аракетте" для детей новостроек

Культурно-спортивное мероприятие "Конуш жашоочулары Аракетте" для жителей и детей из семи новостроек Бишкека, приуроченное ко Дню Независимости Кыргызстана, состоялось в ФОК "Газпром - детям".

По словам организаторов, мероприятие проводится в рамках проекта "Аракет - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана" для жителей и детей из семи целевых новостроек ("Ак-Ордо-2", "Ак-Ордо-3", "Ак-Жар", "Алтын-Казык", "Ала-Тоо-3", "Дордой-2", "Адилет").

Целью мероприятия является укрепление единства жителей целевых новостроек путем проведения национальных игр унаследованные от предков, информирования об обычаях, истории и условиях жизни кочевого кыргызского народа. Передача подрастающему поколению интеллектуальные и активные виды национальных игр для самостоятельного проведения досуга на местах в будущем.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по одеванию национального головного убора "элечек ороо" и стрельбе из лука. Для любителей творчества организовали арт-терапию и уголок гончарного дела, где можно было изготовить различные предметы и забрать с собой в качестве сувенира.

Участники мероприятия посоревновались в различных видах национальных игр: аркан тартыш-перетягивание каната, таяк тартыш – мас-рестлинг, кол күрөш – армрестлинг, ордо, топ таш, тогуз коргоол.

По словам самых взрослых и детей, участники проявили ловкость, стратегическое мышление, умение работать в команде и терпение.

Помимо спортивных состязаний, участники услышали отрывок легендарного эпоса "Манас" от известного манасчи Умота Доолотбекова.

Данное мероприятие организовано ОО "Арыш" в рамках швейцарского проекта "Аракет – за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана" с участием жителей семи новостроек, представителей Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике и GFA Consulting Group (Кыргызстан) и партнеров проекта "Аракет".

Проект "Аракет - за улучшение жизни в новостройках Кыргызстана", реализуется компанией "GFA Consulting Group GmbH" при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), Посольства Швейцарии в Кыргызской Республике. Проект направлен на улучшение условий жизни и снижение уязвимости жителей новостроек городах Бишкек и Ош. Содержание данного пресс-релиза принадлежат ОО "Арыш" и не отражает точку зрения правительства Швейцарии. Авторы выражают свою глубокую благодарность правительстве Швейцарии. за поддержку при проведении данного мероприятия Партнеры проекта: ОО "Ресурсный Центр для Пожилых", Эдвокаси Центр по Правам Человека, ОО "Арыш, ОФ "Программа Поддержки Развития Горных Сообществ Кыргызстана" (MSDSP KG), ОО "Фонд развития предпринимательства среди женщин (She Starts)".