В Таласе чествовали кыргызстанцев, отличившихся на Олимпиаде – 2024

Торжественная церемония встречи спортсменов и их тренеров состоялась накануне в Таласе. Мероприятие прошло по инициативе полномочного представительства президента в Таласской области при поддержке компаниии "Альянс Алтын", а также компаний Kyrgyz Logistics Services и ADJI Service.

Членам олимпийской сборной Кыргызстана были вручены денежные премии. Мээрим Жуманазарова получила 3 миллиона сомов, Жоламан Шаршенбеков и Узур Джузупбеков – по 1,5 миллиона, Мунарбек Сейитбек уулу – 1 миллион, Айсулуу Тыныбекова и Акжол Махмудов – по 500 тысяч, Медет кызы Айпери и Бекзат Алмаз уулу – по 300 тысяч.

Кроме того, сертификаты были вручены 14 тренерам. Главный тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Азат Эркимбаев и наставник национальной команды по женской борьбе Нурбек Изабеков получили по 150 тысяч сомов. Сертификаты на 200 тысяч сомов были переданы личному тренеру Жоламана Шаршенбекова Хакиму Махмудову, а также первому тренеру Айпери Медет кызы и Мээрии Жуманазаровой Рахмадилу Жуманазарову.

Кроме того, Мунарбеку Сейитбек уулу, Жоламану Шаршенбекову, Акжолу Махмудову, Узуру Джузупбекову и Бекзату Алмаз уулу вручен тулпар, а Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы – золотые украшения.

Отметим, компания "Альянс Алтын" в рамках социальной отвественности постоянно поддерживает спортсменов Кыргызстана, а также содействует реализации проектов, нацеленных на популяризацию спортивного и здорового образа жизни среди молодежи.