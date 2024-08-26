Дуйшенбек Камчыбеков: В КР возникла проблема, связанная с запасами золота

Интервью с председателем Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбеком Камчыбековым.

В последние годы начали возникать проблемы, связанные с запасами месторождений. В этой связи председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков высказал мнение, что необходимо в ближайшее время создать рабочую группу для рассмотрения этого вопроса.

- Говорят, что возникли проблемы с запасами рудников, которые были выявлены за последние два-три года, и некоторые инвесторы отказываются работать. Что вы об этом думаете об этой проблеме как эксперт?

По запасам месторождений полезных ископаемых существует Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых КР (ГКЗ), состав которой утверждается решением правительства. Согласно его положениям, будь то компания, эксплуатирующая расположенные на территории Кыргызстана рудники, или учреждение, занимающееся геологоразведкой, после вычисления запасов рудников ГКЗ утверждает их и ставит на государственный баланс.

Например, комиссия говорит, столько-то тонн запасов золота, угля или нефти имеется на сегодня. Кроме того, она собирается и решает проблемы по мере их возникновения, пусть даже и ежемесячно. Однако с 2022 года начала проявляться следующая проблема. Хотя, фактически, после 2015 года стали возникать эти проблемы, связанные с запасами рудников.

Например, когда компания "Центерра" покинула Кыргызстан и передала рудник Кумтор кыргызстанцам, то было заявлено, что имеется 175 тонн золота. Эта цифра была рассмотрена и одобрена ГКЗ. Сегодня, по итогам 2022 года, горняки начали осваивать этот запас, но дело в том, что не хватает около 9 тонн золота. Это большая проблема, так как данное золото могло бы быть серьезным вложением в бюджет страны. Такая ситуация продолжилась и в 2023 году, когда уже 2,5 тонны золота были не обнаружены.

С такой проблемой столкнулась и компания "Вертекс". К 1 января 2024 года было заявлено, что запасов золота на руднике "Жамгыр" якобы имеется в количестве более 10 тонн, но в итоге это цифра не подтвердилась и компания полностью прекратила свою деятельность, уволив всех работников. Подобные проблемы есть и на других месторождениях.

- Как можно решить эту проблему?

- Согласно Конституции, природные ископаемые считаются народным богатством. Поэтому нам необходимо организовать хороший контроль со стороны государства.

Помнится, по инициативе Николая Богдецского с 2015 года произошли большие изменения в работе Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Тогда было принято решение, что золоторудные компании сами проводят разведку, выявляют количество запасов руды и сами несут ответственность за ее добычу. Мы тогда сказали, что в связи с этим потом могут быть проблемы, что, впрочем, сегодня и подтвердилось. Но нас тогда не стали слушать.

В итоге мы имеем, что на Кумторе количество прогнозируемых запасов золота не подтвердились. Также и в компании "Вертекс" запасы не подтвердились, а работающие там тысячи людей потеряли работу. Все вкупе это создает огромные потери в бюджете нашей страны. Ведь на основании прогнозируемых запасов дается оценка тому или иному месторождению и соответственно выдается лицензия.

Данную проблему необходимо совместно обсудить с соответствующими госорганами и, в частности, с "Кыргызгеологий". То есть либо компания должна полностью гарантировать выработку того или иного запаса руды и в случае ошибочного прогноза платить неустойку, либо Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых КР несет всю ответственность. Тем более одно время так и было, когда за золотой запас отвечала комиссия.

Очевидно, что если мы вместе с с руководителями министерств и "Кыргызгеологии" не решим этот вопрос, то проблема, которая возникла в 2022 году, сохранится. Поэтому необходимо быстро создать рабочую группу и рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.