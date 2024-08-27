В Аксыйском районе открыт логистический склад для хранения 500 тонн фруктов

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области открыли логистический склад на хранение 500 тонн фруктов и ягод.

По данным Минводсельпрома КР, общая смета данного объекта составила 22 миллиона сомов. В сезон предприятие обеспечивает более 10 местных жителей сезонной работой.

Кроме того, с сентября месяца в полном объеме заработает логистический центр по переработке черносливы в селе Джерге-Тал. В течение сезона предприятие обеспечит более 25 местных жителей сезонной работой. На строительство предприятия и обеспечение его необходимым оборудованием было потрачено в общей сложности 26 миллионов 800 тысяч сомов. В центре планируется переработка, фасовка, упаковка и экспорт готовой продукции в Казахстан, Российскую Федерацию и Узбекистан. Мощности предприятия позволяют перерабатывать 50 тонн черносливы в сутки.