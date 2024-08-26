МВД РФ предупреждает кыргызстанцев о риске терактов через службы доставки

Министерство внутренних дел Российской Федерации распространило предупреждение о готовящихся на территории России террористических актов со стороны международных террористических организаций.

По словам председателя диаспоры Кыргызстана в России Кубанычбека Осмонбекова, правоохранительные органы РФ просят кыргызстанцев, которые чаще всего работают в службах такси и доставки, быть осмотрительными. "По информации МВД, террористы могут использовать службы доставки для перевозки взрывчатых устройств и активировать их вместе с курьером в местах массового скопления людей. Таксистам и курьерам стоит быть особо внимательными к посылкам, которые просят доставить куда-либо. Кто отправил, что отправил, куда нужно доставить, на все это нужно обратить внимание", - написал он в соцсетях.

Осмонбеков отметил, что правоохранительные органы России просят распространить данное сообщение среди всех мигрантов, работающих на территории РФ.

Источник: Кабар