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Кыргызстан и Фонд ОПЕК подписали соглашение о поддержке частного сектора

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Кыргызская Республика и Фонд международного развития ОПЕК в режиме онлайн подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Данный документ устанавливает правовые основы для взаимодействия с Фондом ОПЕК по вопросам финансирования проектов в частном секторе, включая:

• Предоставление займов и/или гарантий для реализации проектов.

• Приобретение акций компаний, зарегистрированных в принимающей стране.

• Заимствование, хранение, использование и распоряжение финансовыми средствами.

• Ведение счетов в любой валюте.

Фонд ОПЕК на основе собственной оценки проекта принимает решения о финансировании частных инициатив.

Фонд международного развития ОПЕК представляет собой одну из моделей многосторонней помощи, оказывая поддержку развивающимся странам в следующих формах:

1. Финансирование государственных проектов и программ развития.

2. Поддержка платёжного баланса.

3. Со-финансирование частного сектора.

Рамочные соглашения аналогичного характера с Фондом международного развития ОПЕК уже подписаны такими странами, как Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Условия финансирования варьируются в зависимости от рисков и рыночных факторов и устанавливаются индивидуально для каждого проекта, начиная от 1,5 %.

В отличие от универсальных многосторонних организаций, Фонд международного развития ОПЕК является инструментом группы стран, объединённых общими интересами и целями. Этот фонд, играя важную роль в политике развивающихся стран, основывает свою деятельность на принципах регионального сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/439185
Теги:
Австрия, Ирак, сотрудничество, Кыргызстан
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