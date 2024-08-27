Кыргызстан и Фонд ОПЕК подписали соглашение о поддержке частного сектора

Кыргызская Республика и Фонд международного развития ОПЕК в режиме онлайн подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Данный документ устанавливает правовые основы для взаимодействия с Фондом ОПЕК по вопросам финансирования проектов в частном секторе, включая:

• Предоставление займов и/или гарантий для реализации проектов.

• Приобретение акций компаний, зарегистрированных в принимающей стране.

• Заимствование, хранение, использование и распоряжение финансовыми средствами.

• Ведение счетов в любой валюте.

Фонд ОПЕК на основе собственной оценки проекта принимает решения о финансировании частных инициатив.

Фонд международного развития ОПЕК представляет собой одну из моделей многосторонней помощи, оказывая поддержку развивающимся странам в следующих формах:

1. Финансирование государственных проектов и программ развития.

2. Поддержка платёжного баланса.

3. Со-финансирование частного сектора.

Рамочные соглашения аналогичного характера с Фондом международного развития ОПЕК уже подписаны такими странами, как Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Условия финансирования варьируются в зависимости от рисков и рыночных факторов и устанавливаются индивидуально для каждого проекта, начиная от 1,5 %.

В отличие от универсальных многосторонних организаций, Фонд международного развития ОПЕК является инструментом группы стран, объединённых общими интересами и целями. Этот фонд, играя важную роль в политике развивающихся стран, основывает свою деятельность на принципах регионального сотрудничества.