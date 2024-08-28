Улан Адамалиев: Президент ударил по картельной мафии банков в Кыргызстане

Беспрецендентным прорывом для развития экономики Кыргызстана, ударом по картельному сговору банков или банковскому спруту мафии МВФ назвал эксперт по экономике и промышленности Улан Адамалиев подписанные президентом изменения в Национальную программу развития Кыргызстана до 2026 года, касающиеся банковского сектора. По его словам, данные изменения помогают вскрыть перед общественностью всю порочность существующей банковской системы, хищническое лицо наживы на населении страны, губящей развитие экономики в стране.

"Хотел бы прокомментировать три базовых пункта из всех перечисленных. Первое, банкам вменяется создавать условия для развития экономики, второе - финансировать промышленные объекты, и третье - приоритетным направлением для финансирования считаются экспортоориентированные предприятия.

Отмечу, что еще в 2010 году, когда анализировал экономическую ситуацию в Кыргызстане, я уже тогда начал бить тревогу, что у нас неправильно указана миссия Нацбанка. Было прописано, что "Нацбанк КР должен бороться с инфляцией, выпускать сомы и следить за курсом сома". И в то время у национального банка Швейцарии также было указано, что его цель - создавать условия для развития экономики. А недавно заходил на сайт Нацбанка Швейцарии, и теперь эту функцию убрали. Это говорит о силе картельного сговора банков.

В Кыргызстане имеет место быть картельному сговору банков, так как они по завышенной цене выдают кредиты населению. В таких условиях, когда у нас сельское хозяйство имеет маржинальность 10 процентов, а банки предлагают сельскому производителю взять кредит под 28 процентов. В этой связи возникает вопрос: как будет развиваться сельское хозяйство, и на кого работают наши банки?

Когда я задал вопрос представителю банка: из чего складывается такие высокие проценты, то он ответил, что в стране бизнес слабый, оборотов мало, и потому они вынуждены ставить большие проценты для прибыли.

Послушайте, а может наоборот - у нас такие обороты маленькие и промышленность не растет, потому что у вас такие бешенные проценты! Все-таки сначало были деньги, а потом производство, а не наоборот.

Второй вопрос - банки говорят "у нас рынок маленький", а тогда почему у нас 24 банка на такой маленький рынок? И плюс еще несколько стоят в очереди на лицензию. Если у нас все так плохо и плачевно, то почему у нас банки открываются, множатся как грибы после дождя? А потому что у них сверхприбыль!

Вопрос: из чего складывается 28 процентов годовых в сомах, а это стандартная процентная ставка в любом коммерческом банке. Банкиры говорят, мол, они же у населения деньги берут под 16 процентов годовых в сомах, а поэтому под 28 процентов дают. Сами то себя слышите? Хорошо, но вы берете 16, но тогда хотя бы 20 процентов выдавайте кредит, но вы же выдаете по 28 процентов! Вы уже имеете прибыль!"

Но на самом деле самый важный вопрос - какой процент от банковских кредитных портфелей составляют привлеченные деньги от населения? Мне банки говорят, мол, это банковская тайна. А я вам скажу, что процент привлеченных денег от населения в обороте банка меньше одного процента. И эти привлеченные от населения деньги - ширма, за которой они прячутся. А 99 процентов денег, которыми оперируют банки - это взятые на Западе под 0.5 процентов деньги.

Как человек, который участвовал во внутренней работе банков, могу со всей ответственностью заявить, что они берут заем под 0.5 процентов, а выдают местному населению под 28 процентов. Представляете маржинальность! Ладно, под 0.5 процентов берут в валюте. Представьте, что инфляция 100 процентов, то есть если 0.5 процентов берут в долларах - пусть 1 процент в сомах сдают обратно. Но они же еще 2700 годовых процентов накручивают, а это не 200 процентов годовых, а целых 2700 процентов годовых!

То есть все наши банки зарабатывают больше, чем на боеприпасах и наркотиках. Это и есть картельный сговор! Президент решился на то, на что другие лидеры даже не смогли решиться. И то, на что глава государства обратил внимание - это является большим прорывом. Это является созданием предпосылок для развития экономики", - сказал эксперт.

Экономист отметил, что банки деньги превратили в товар, хотя они всего лишь инструменты для развития экономики, и они нужны для удобства обмена ресурсами.

"Банки предпочитают душить экономику, лишь бы иметь сверхприбыль. Почти у каждого человека есть кредиты, да почти вся экономика Кыргызстана работает на банкиров. Куда уходят наши деньги, если не вкладываются в экономику? Они выкачиваются западными хозяевами. На сегодняшний день наши банки работают на заграничных хозяев, которые за рубежом.

И то, что президент нашей страны обратил на это внимание - это говорит о том, что создан прецедент впервые в СНГ. Даже в крупных странах содружества где все эти годы не могут побороть банковскую мафию, которая подчиняется Международному валютному фонду. А наш президент Кыргызстана решается на такой шаг", - сказал он.

Также эксперт уверен, что Нацбанк свои функции по поддержанию сома на самом деле не выполняет.

"У нас Нацбанк как бы отвечает за инфляцию и курс сома: они 500 млн сомов тратят на поддержание сома. А он падает и падает. То есть, фактически, банк свои функции не выполняет. И когда были 2 революции, когда сидели по полгода без правительства - у нас курс сома ни на тыйын не упал. Это говорит о том, что наш Нацбанк не поддерживает курс сома, он его роняет искусственно. Если сом не трогать, он и не будет падать, потому что нет нужды сейчас в долларах, когда был главным потребителем "Дордой", когда надо было отдавать в валюте США.

На сегодняшний день у нас все в сомах торгуется: машины, квартиры. Внутреннему рынку доллары не нужны: у нас импорт в 4 раза превышает экспорт. Мы не экспортоориентированная страна - нам не нужен слабый сом. Когда наши экономисты говорят, что укрепляющий сом подорвет экономику, потому что экспорт будет невозможным! Подождите - у нас импорт превышает в 4 раза экспорт. Если экспорт снизится - одна четверть населения пострадает, а если инфляция - то 3 четверти населения пострадает. Так на кого должна работать страна?

Если бы мы были как Япония и Китай, то были бы экспортоориентированными. Тогда надо было бы ронять сом. А у нас один к четырем разница. А они оправдывают инфляцию тем, чтобы экспорт не захлебнулся. Это все мошенничество банков - надо все называть своими именами!

И вот теперь правительство в лице "Айыл банка" и "РСК банка" с прошлого года выдает кредиты под 6 процентов годовых в сомах на 7 лет сельскому хозяйству. То есть с прошлого года беспрецедентные на самом деле в нашей истории деньги впервые поступают напрямую в сельское хозяйство - фермеры получают деньги под 6 процентов на 7 лет. И как результат в этом году мы видим рост на 3 процента. Есть дешевые деньги и есть рост экономики. То есть налицо рост базового сектора экономики Кыргызстана", - отметил он.

Говоря о банковской системе в стране, надо упомянуть и монетарную политику, продолжил экономист.

"Что такое уровень монетизации - это все деньги, которые есть в обороте страны. Так вот уровень монетизации кыргызской экономики составляет 30 процентов от ВВП.

В таких странах как США, Германии и других развитых странах -100 процентов монетизации. А есть страны, в которых эти цифры выше, например, в Японии монетизация - 300 процентов. То есть государство дает денег столько, сколько надо для роста экономики.

А у нас приходит фермер в банк и говорит: "Банкир, деньги нужны! Ферму для буренок буду строить, молокоперерабатывающий заводик, нашел партнеров, технологии". А ему говорят: "Сорри! Денег нет, МВФ не разрешает".

И как быть фермеру? Как он может развивать сельское хозяйство? То есть такая ситуация подрывает нашу экономику, душит нашу экономику! МВФ своими запретами душит нашу экономику через коммерческие банки.

Надо понимать, что деньги как бензин экономики, если Кыргызстан - машина, мотор работает, а бензина МВФ дают на один чих, чтобы мотор не заглох, то машинка не поедет! Нет денег, и экономика не заработает.

Наглядный пример того, что потребности в деньгах в стране у фермеров и предпринимателей в десятки раз больше - экскурсия в "Айыл банк". -Посмотрите какая там очередь из фермеров, которые хотели бы получить кредит для работы. А денег выдается меньше в 10 раз. Нужда в деньгах превышает в несколько раз то, что выдает правительство. Указ президента - это удар по картельной мафии банков и это очень серьезно.

Всемирный банковский картельный сговор - это мафия. Грузия, которая под американским патронатам пыталась вырваться из лап банковской мафии, не справилась с задачей. Огромная Россия не может победить банковское лобби, Нацбанк РФ не может справиться с этим картельным сговором, то представьте какие там монстры. Огромной России не дают освободиться от этого картельного спрута - при том, что у России самый большой золотой запас в мире. Россия может напечатать, согласно последнему "Базелю-5", денег в 2 раза больше запаса А если учесть все ресурсы России, то по своей мощи она может напечатать столько денег, что весь мир купит, а эти все картельные сговоры и межбанковские договоренности - все тормозят. У России столько золота, а денег не хватает. Мы говорим об этом только для понимания и сравнения. Для понимания на что решился Садыр Жапаров, и иллюстрации того, что не только у нас плохо - это общая ситуация", - добавил Улан Адамалиев.