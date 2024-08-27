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В Бишкеке состоялась премьера фильма "Таш"

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В Бишкеке прошла премьера фильма "Таш" - социальной драмы режиссера Айчурек Борукеевой.

Картина переносит зрителей в сердце горной природы Кыргызстана, где разворачивается история 35-летнего Ильяса, бывшего сотрудника прокуратуры, который оставил позади столичную жизнь и вернулся в родное село.

Рядом с Ильясом находится его верный друг - собака Акжолтой, с которым он неразлучен с самого детства.

Вернувшись, домой, главный герой сталкивается с тайнами и загадками своего прошлого. Одной из таких загадок являются древние камни в ущелье, напоминающие летающие тарелки, и камни со следами копыт, которые, по легендам, упали с неба и вышли из воды. Эти камни, являющиеся частью древней цивилизации, - историческое наследие его предков, которое он оберегает от посторонних.

На фоне этого мистического повествования Ильяс встречает свою давнюю любовь Ширин и её семью.

Фильм длится 1 час 36 минут и отличается не только сильной драматической линией, но и прекрасной операторской работой.

Главные роли исполнили Улан Султангазиев, Омурбек Назаралиев, Жоробек Аралбаев, Адыл Абдивахитов, Арина Исакова и Эржан Осмонов.


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URL: https://www.vb.kg/439191
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