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Стройкомпанию Азиза Суракматова оштрафовали за нарушение санитарных норм

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Инспекторы муниципальной инспекции мэрии города Бишкек выявили нарушения со стороны строительных компаний, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Очередной случай загрязнения проезжей части дороги произошел по адресу: Севастопольская, 8. В отношении ОсОО "Зам Зам Билдинг" за несоблюдение статьи 177 части 2 Кодекса КР о правонарушениях составлен протокол, размер штрафа составил 23 000 сомов. Рабочие компании сразу же устранили нарушение.

Санитарные нормы не соблюдали ОсОО "Елизавета" и ОсОО "Бай Сервис Девелопмент". Наложен штраф в сумме 13 000 сомов, предусмотренный статьей 114 Кодекса КР о правонарушениях.

Напомним, рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. По фактам нарушения инспекцией будут составляться протоколы на все лица независимо от форм собственности.

Отметим, по данным СМИ, владельцем строительной компании "Елизавета" является бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов.


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URL: https://www.vb.kg/439199
Теги:
Азиз Суракматов, строительство, Бишкек
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