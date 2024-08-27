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Президент и народ - защита Ташиева

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- Канат Кожоев
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Чем занимается глава ГКНБ Камчыбек Ташиев? Одни скажут: "Ищет по всему миру и задерживает подозреваемых в финансировании ОПГ ликвидированного Кольбаева". Другие ответят более развернуто: "Борется с организованной преступностью". Журналист Откурбек Рахманов уточняет: генерал не просто борется с преступностью, но и "защищает государственные институты от коррумпированного влияния, которое подрывает стабильность и правопорядок в стране".

Генерал Ташиев, как пишет Рахманов, осознанно идет на риск, поскольку вмешался в деятельность так называемого "братского круга".

Насчет "братского круга" тоже есть разные точки зрения. Кто-то категорически отрицает существование такой международной бандитской организации. Кто-то склоняется к тому, что он ("круг") есть, и в него входят наиболее влиятельные воры в законе, тесно связанные с политическими и бизнес-элитами.

Впрочем, вряд ли кто-нибудь всерьез сомневается, что некая международная мафия, способная влиять на все общественно-политические процессы в любой стране мира, давить и устранять тех, кто отважился встать на ее пути, - абсолютная реальность. Возможно, она и не называется "ближним кругом", но что это меняет? От этого она не становится менее могущественной и опасной.

"Братский круг" упоминали представители Госдепа США, когда просили кыргызские власти принять соответствующие меры в отношении Камчы Кольбаева – одного из наиболее влиятельных его членов. Незаконный оборот наркотиков, торговля оружием и людьми, вымогательство, убийства – и это вовсе не в масштабах одной страны и даже одного региона. Если бы мирные, созидательные силы земного шара были так же организованны и так же сплочены, если бы общались на одном, всем понятном языке (вроде воровской фени) – в мире давно уже наступило бы всеобщее благоденствие…

Госдеп тщетно взывал и предлагал миллион долларов за "информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов преступной сети Камчыбека Кольбаева". В Кыргызстане его не слышали. Аскар Акаев гордился "островком демократии" (как страну парадоксально окрестили те же США) и потихоньку под разными предлогами запускал в республику международных мафиози. Курманбек Бакиев организовал штаб международной преступности прямо у себя под боком – не без деятельного участия брата Жаныша. Алмазбек Атамбаев очень много и горячо говорил о борьбе с коррупцией как части масштабной войны с преступностью, при этом ненавязчиво продолжая акаевское дело и как бы не замечая, что преступность – вот она, отлично себя чувствует и процветает. Сооронбай Жээнбеков с преступностью вообще не боролся, сосредоточившись на войнушке со своим главным противником – Атамбаевым.

"Островок демократии" был демократичным только для преступного мира. Коля-киргиз время от времени для порядка задерживался, недолго с комфортом отсиживался и выходил на свободу "с чистой совестью". Спокойно налаживал связи с коллегами из других государств, принимал у себя гостей – товарищей по преступной деятельности. Держал в узде политический и предпринимательский "бомонд", преумножал богатство. Совсем еще недавно, проезжая по северному берегу Иссык-Куля и созерцая рестораны, супермаркеты, автозаправки, можно было не спрашивать, кому все это принадлежит. "Маркиза Карабаса", - с почтением отвечали местные жители, имея в виду размножившегося и расплодившегося во всех смыслах Кольбаева.

Никому, кажется, и в голову не приходило, что наш мафиози с помощью и поддержкой влиятельных зарубежных кримавторитетов окончательно обнаглел и потерял не только совесть, но и страх. Его, вора в законе, уважали. К нему ходили на поклон. К нему обращались с просьбами разрулить ту или иную непростую ситуацию, не надеясь на закон и правоохранителей. Его смерть стала таким шоком для большей части кыргызского общества, какого не вызвала в свое время кончина великого Чингиза Айтматова.

Говоря о Кольбаеве, никак не обойтись без разговора о его ближайшем сподвижнике, наставнике и спонсоре – узбекском "предпринимателе" Салимбае Абдувалиеве. О котором в последнее время тоже сказано уже много, да не все. Эта фигура будет помощнее и повлиятельнее Кольбаева. Салим-байбача фактически подмял под себя весь юг Кыргызстана, опираясь на проживающих там этнических узбеков и натуральным образом диктуя южным элитам план жизни и действий. Речь не только о теснейшем "сотрудничестве" с узбекским криминальным авторитетом ошских политиков и бизнесменов, не только о его беззастенчивом вмешательстве в кыргызские парламентские выборы, но и о кровавых событиях в Оше в 2010 году (за ними, как предполагается, тоже стоит всемогущий Салим-байбача).

День независимости Кыргызской Республики, который она отмечает 31 августа, в этом году символизирует главную кыргызскую независимость – независимость от криминала. Камчыбек Ташиев с подачи президента Жапарова первым в "новейшей" истории страны перешел от слов к решительным действиям. Более того, не стал ограничиваться очищением республики от внутренней преступности. Бандиты – они ведь как тараканы: бесполезно выводить их в отдельно взятой квартире, пока они спокойно живут у соседей. Порядок надо наводить на международном уровне, и генерал, как никто, это понимает.

Расхожее выражение "мафия бессмертна" теперь уже не кажется непререкаемой истиной. Победить ее можно, хоть дело это крайне непростое и не быстрое.

"Ташиев ведет борьбу с одной из самых опасных и влиятельных криминальный сетей, - пишет журналист Рахманов, имея в виду "братский круг", или как он там по-другому называется. – Вмешательство в деятельность этой структуры несет в себе огромный риск для Ташиева, так как "братский круг" обладает значительным влиянием и ресурсами, способными оказывать давление и организовывать ответные меры. Ташиев осознанно идет риск, понимая, что его действия необходимы для обеспечения безопасности и суверенитета Кыргызстана".

Обеспокоенность за жизнь и здоровье генерала понятна. До него ТАК в интересах народа не рисковал ни один кыргызский политический деятель. Глава кабмина Акылбек Жапаров еще в прошлом году сказал, что президент уделяет особое внимание безопасности председателя ГКНБ. Садыр Жапаров в своей оценке работы Камчыбека Ташиева и в усилении его безопасности опирается тоже на народ. Народ уже успел оценить по достоинству "железного генерала" и сделает все возможное, чтобы не дать его в обиду.


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URL: https://www.vb.kg/439200
Теги:
ГКНБ, День независимости, президент, безопасность, криминал, Мафия, Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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