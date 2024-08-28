Запасы осетровых рыб в Токтогульском водохранилище будут увеличены

В соответствии с Указом Президента Садыра Жапарова по случаю 100-летия Кара-Кыргызской автономной области, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности реализует 100 проектов по развитию агропромышленного комплекса. На сегодняшний день ведется активная работа по 96 проектам по развитию агропромышленного комплекса.

В рамках данного проекта в селе Жаңы-Жол предприятие "Азия Продукт" и Департамент рыбного хозяйства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и мэрия города Токтогул ведут строительство инкубационного цеха для осетровых рыб мощностью 1 миллион 250 тысяч единиц в год.

Общая сметная стоимость строительства составляет 30 миллионов сомов. После завершения строительных работ 20-25 местных жителей будут обеспечены рабочими местами. Целью данного объекта является увеличение запаса осетровой рыбы в Токтогульском водохранилище, ее экспорт и повышение экспортного потенциала региона.