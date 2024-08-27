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ГНС напоминает о сроке уплаты налогов на транспорт и недвижимость

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Государственная налоговая служба напоминает, что срок уплаты налогов на транспортные средства, жилые дома, квартиры и приусадебные участки истекает в ближайшие дни.

ГНС настоятельно рекомендует владельцам транспортных средств, жилого имущества и земельных участков не откладывать оплату и воспользоваться оставшимся временем.

Отметим, для удобства налогоплательщиков сотрудники налоговых органов будут работать 29 и 30 августа 2024 года до 21:00, а 31 августа - до 18:00, предоставляя консультации по уплате налога на имущество.

До 1 сентября необходимо уплатить налог на:

– транспортные средства;

– жилые дома и квартиры; (не используемые для предпринимательской деятельности);

– придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Несвоевременная уплата налога влечет за собой штрафы: 1000 сомов для физических лиц и 5000 сомов для юридических лиц. Кроме того, за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,09% от суммы задолженности.

Оплатить налоги на имущество можно онлайн через мобильный и интернет-банкинг, платежные терминалы, а также в кассах банков и почтовых отделениях.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или посетить сайт.


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URL: https://www.vb.kg/439207
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
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