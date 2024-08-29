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Ассоциацию агрокомплекса КР призвали поддерживать политику президента

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев провел встречу с членами Ассоциации агропромышленного комплекса.

В ходе встречи Бакыт Торобаев сообщил представителям ассоциации о готовности к сотрудничеству, поддерживая поставленные цели, направления и задачи.

Министерство готово сотрудничать с объединением ассоциаций агропромышленного комплекса только при следующих условиях:

- поддерживать и тесно сотрудничать с фермерами, осуществляющими свою деятельность в аграрном направлении, поскольку в сельской местности республики проживает около 65 процентов населения страны;

- всесторонняя поддержка повышения доходов граждан, производящих сельскохозяйственную продукцию;

- налаживание вопросов организации сельскохозяйственного производства, закупки, переработки, экспорта произведенной продукции у фермеров;

- содействие решению проблем чистой воды и ирригации в сельской местности;

- внедрение специализированной программы "в одном районе-одна продукция";

- программы государственных инвестиций, частно-партнерские и частные инвестиции в отрасль племенного животноводства, семеноводства, внедрение новых инновационных технологий;

– в каждом селе ведущие предприниматели по всем направлениям сельскохозяйственной отрасли будут подготавливать "чемпионов", вместе с чемпионами вести население по этой отрасли вперед;

Министр Бакыт Торобаев на основе вышеуказанных направлений призвал объединение ассоциаций агропромышленного комплекса поддерживать политику президента, Кабинета Министров, направленные на повышение уровня сельских местностей, оказывать помощь по новым идеям и прогрессивным предложения, по итогам должен быть заключен Меморандум по совместному сотрудничеству.

В соответствии с указом президента Кыргызской Республики "О дальнейшем развитии агропромышленного комплекса Кыргызской Республики" от 22 июля 2024 года министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности определены несколько направлений и предприняты масштабные действия по выведению сельскохозяйственной отрасли на новый уровень.


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URL: https://www.vb.kg/439211
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