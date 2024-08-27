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В Кыргызстане укрепляют систему неонатальной помощи

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Благотворительный фонд "Эл-Ди-Эс Черитиз" в сотрудничестве с Ассоциацией неонатологов Кыргызстана и министерством здравоохранения запустил масштабный проект по обучению медицинских специалистов и преподавателей медицинских колледжей.

Тренинги прошли в 11 медицинских учебных заведениях по всей стране, включая Бишкекский, Кара-Балтинский, Токмокский медицинские колледжи, Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации имени С.Б. Даниярова, Кыргызскую государственную медицинскую академию имени И.К. Ахунбаева, факультет высшего сестринского дела, а также в колледжах в Оше, Кызыл-Кие, Араване, Нарыне и Таласе.

В результате обучения 145 преподавателей из этих колледжей получили необходимые теоретические знания и практические навыки для спасения жизни новорожденных.

Методология обучения включала как всесторонний анализ текущей ситуации с неонатальной смертностью, так и практические занятия с использованием передовых учебных материалов и манекенов.

Проект, реализуемый с 2023 года, нацелен на повышение квалификации медицинских работников, что, в конечном итоге, должно привести к снижению неонатальной смертности в стране. Ведь здоровье новорожденных - ключевой показатель состояния системы здравоохранения любой страны, а в последние годы в Кыргызстане сохраняется тревожная тенденция: высокий уровень ранней и неонатальной смертности, что требует незамедлительных и эффективных мер.

Проект работает в рамках трех важнейших программ: "Неонатальная реанимация", "Помощь новорожденным" и "Основной уход за каждым ребенком" и уже приносит ощутимые результаты.

В ближайшее время планируется провести мониторинг семи региональных родильных домов и дополнительно обучить 22 специалиста. Эти меры помогут улучшить качество медицинской помощи в родильных домах по всей стране и снизить показатели неонатальной смертности. С сентября 2024 года планируется запуск обновленной программы, включающей обучение работе с новым оборудованием.

Эта инициатива - важный шаг к будущему, в котором жизнь каждого новорожденного кыргызстанца будет защищена и сохранена благодаря профессионализму и заботе медицинских работников.

Сегодня совместные усилия благотворительного фонда "Эл-Ди-Эс Черитиз", Ассоциации неонатологов Кыргызстана и министерства здравоохранения создают прочную основу для обеспечения качественной и своевременной медицинской помощи новорожденным, улучшают систему здравоохранения республики в целом.


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URL: https://www.vb.kg/439214
Теги:
Кыргызстан, медицина
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